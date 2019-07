Das Geheimnis des Schloßfest-Feuerwerks

Plus 753 Böller werden am Samstag in den Neuburger Nachthimmel abgeschossen. Hinter dem Lichterzauber über der Donau steckt mehr als bloße Leuchtraketen.

Mit einem großen Knall erleuchtet die erste Rakete den Neuburger Nachthimmel. Zunächst explodiert ein blauer Lichterregen, dann folgt ein roter. Dazu erklingen die ersten unverkennbaren Töne des Steckenreitertanzes. Sechs Mal gibt es an den beiden Schloßfest-Wochenenden den Steckenreitertanz, das Herzstück des Renaissance-Festes, auf der Bühne im Schlosshof zu sehen. Einmal jedoch wird der Tanz am Himmel über der Ottheinrichstadt zu sehen sein.

Das Feuerwerk am heutigen zweiten Schloßfest-Samstag ist einer der Höhepunkte. Am späteren Abend strömen die Besuchermassen aus der Altstadt zum Donaukai, denn gegen 22.45 Uhr beginnt ein ganz besonderes Feuerwerk, das es in dieser Form wohl kein zweites Mal gibt. Die Lichter und Leuchtraketen stellen den Steckenreitertanz nach. Die roten Geschosse gehören zum Pfalzgrafen Ottheinrich, die blauen zu seinem Bruder Philipp und der goldene Lich-terregen zeigt an, wenn Prinzessin Susanna tanzt. Am Ende glitzert das Symbol der beiden Hauptfiguren auf einem Floß mitten in der Donau. Auf die Bengalleuchten, die das Neuburger Schloss normalerweise in rotes Licht tauchen, wird heuer wegen des Gerüstes verzichtet, wie Ralph Dier sagt. Er ist im Schloßfestkomitee des Verkehrsvereins für die Organisation des Lichterzaubers verantwortlich.

Schloßfest: Der Aufbau des Feuerwerks beginnt am Nachmittag

Schon weit vor dem Fest kümmert er sich um die Absprachen mit der Feuerwehr, der Wasserwacht, dem THW, der Schlösserverwaltung, der Stadtverwaltung sowie den Firmen Fuhr (Stromanschlüsse) und Bednarz (Musikanlage) und natürlich mit dem Feuerwerker Peter Sauer. Schon seit dem ersten Lichterreigen 1981 schießt die Kunstfeuerwerk-Fabrik aus Gersthofen den Neuburger Schloßfest-Feuerzauber ab. Zunächst sein Vater, dann Peter Sauer selbst. Die Choreografie dazu hat seinerseits der Ideengeber zum Neuburger Schloßfest, Matthias Schieber, in Auftrag gegeben.

So sehen die Kunststoffmörserrohre aus, aus denen Peter Sauer die Raketen abschießt. Bild: Peter Sauer

Bereits am Nachmittag rückt Sauer mit sechs Mitarbeitern an, um die Böller und Raketen aufzubauen. Seit einigen Jahren wird das Feuerwerk auf der Pferdekoppel hinter dem Überlauf abgeschossen, dazu kommt ein zweiter Standort am Nachtbergweg, um den Kampf der beiden Pfalzgrafen-Brüder origineller darstellen zu können.

753 Kunststoffmörserrohre platzieren Sauer und seine Mitarbeiter auf der Wiese, denn für jede Rakete gibt es eine Abschussröhre, wie der Chef-Feuerwerker erklärt. Es gibt Kaliber mit 75, 100 und 125 Millimetern. Blinkende Sterne, flimmernder Regen – jedes Jahr bringt Sauer ein paar neue Raketen mit.

Mit einem Knopfdruck startet das Feuerwerk am Schloßfest

Mit einem Knopfdruck startet der Feuerwerker das Spektakel, das dann nicht mehr aufzuhalten ist. „Wenn alles gutgeht, muss ich keine einzige Taste mehr drücken“, sagt der Firmenchef. Nur wenn eine Rakete nicht zündet, dann habe er Reserven dabei, die er manuell zünden kann.

Dreieinhalb Minuten brennt das „OHS“ auf einem Floß in der Donau. Bild: Xaver Habermeier

Das Gebiet um die Abschussvorrichtungen ist weiträumig abgesperrt. „Da darf niemand in der Nähe stehen“, sagt Sauer, denn das könne gefährlich werden. Aus diesem Grund sei man vor ein paar Jahren vom Inselspitz an das Donauufer umgezogen. Es könne nämlich schon passieren, dass Teile der Raketen oder Asche vom Himmel regnen. Deswegen ist inzwischen vorgeschrieben, dass ein Sicherheitsabstand von 125 Metern eingehalten werden muss.

Sicherheit wird beim Feuerwerk großgeschrieben. Auf der Donau patrouillieren zwei Boote der Neuburger Wasserwacht und auf dem riesigen Lautsprecherturm am Donaukai ist eine Notfallbeleuchtung montiert. Sollte etwas passieren, springt die sofort an, während die reguläre Straßenbeleuchtung einige Minuten braucht, bis sie ihre volle Helligkeit erreicht hat, erklärt Ralph Dier.

Rund 20 Minuten dauert das Feuertheater über der Donau, das sich der Verkehrsverein alles in allem rund die Summe eines VW Golfs kosten lässt. Und zehntausende Zuschauer säumen das Donauufer, wenn mit leisen Tönen und nur einzelnen Raketen Ottheinrich seinen Bruder niedergerungen hat, um dann zur Versöhnung in ein krachendes und hell erleuchtendes Finale überzugehen.