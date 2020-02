Das Georgianum in Ingolstadt – ein echtes Kleinod

Plus Im Karzer des Baudenkmals wurden historische Graffiti aus dem 16. Jahrhundert entdeckt. 5,7 Millionen Euro fließen in die Sanierung des historischen Gebäudes.

Jahrelang standen dort die Mülleimer. Und nach der Sanierung sollte der kleine Raum unter dem Treppenaufgang im Georgianum in Ingolstadt als Putzraum dienen. Dann aber schauten sich Experten das Kabäuschen im Rahmen der Voruntersuchungen nochmals genauer an. Zutage kam ein ehemaliger Karzer, der in dieser erhaltenen Art und Weise in Deutschland nur noch in Heidelberg zu sehen ist.

Ein Karzer war eine Arrestzelle in Universitäten und Schulen. Studenten wurden dort für schwerere Vergehen tageweise eingesperrt. Und das Tollste ist: Viele Insassen des Ingolstädter Karzers haben sich durch Graffiti an den Wänden und mit Schnitzereien in den Balken verewigt. Wegen der lückenlosen Dokumentation aus den Zeiten der ersten Universität Bayerns lässt sich noch heute nachvollziehen, welcher immatrikulierte Student in dem Karzer einsaß. Ein historisches Graffiti stammt zum Beispiel von Horas Asperger aus dem Jahr 1542. Anhand der gefundenen Inschriften sollen nun die Lebensläufe der damaligen Studenten erstellt werden. All diese Informationen werden später im Georgianum präsentiert werden.

Das Georgianum dürfte einmalig in Deutschland sein

Die frühere Bildungseinrichtung in ihrer Gesamtheit mit Kapelle und Fasshaus und in ihrem guten Gesamtzustand dürfte wohl einmalig in ganz Deutschland sein, sagt Nicolai Fall, Geschäftsführer der INKoBau GmbH, der Bauherrin des Georgianums. Deshalb wurde der Gebäudekomplex auch als Baudenkmal von nationaler Bedeutung eingestuft.

Nicht nur diese Einmaligkeit des Ensembles zeichnet ein Lächeln in das Gesicht von Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel. Auch die jüngst vom Bund bewilligte Förderzusage über 5,7 Millionen Euro freut das Stadtoberhaupt. Diese Fördertöpfe waren in Ingolstadt bisher gar nicht bekannt. Aber Gespräche mit dem Generalkonservator Mathias Pfeil, Leiter des bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, offenbarte einen Weg, um an Fördergelder aus Berlin zu kommen. Christian Lösel setzte sich mit dem Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl in Verbindung. Und der brachte das Projekt einen Tag vor der Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2020 als Abgeordnetenanregung noch ein. Nun wartet Nicolai Fall nur noch auf „grünes Licht“ aus Berlin. Dann wird die Sanierung des Gesamtkomplexes angegangen.

Die Gebäude des Georgianums werden seit einem Jahr eingehend untersucht

Seit nunmehr März 2019 werden die Gebäude in der Hohe-Schul-Straße eingehend untersucht. Dazu Nicolai Fall: „Das Georgianum gleicht einem Schweizer Käse, so viele Untersuchungslöcher wurden gesetzt.“ Auch der spätere Aufzugschacht ist bereits durchgebrochen. Der Karzer aber bleibt im Originalzustand erhalten.

Das Georgianum soll gleich mehreren neuen Nutzungen zugeführt werden. Die Kapelle Peter und Paul wird zum Veranstaltungsraum umfunktioniert. Das Kollegiumgebäude wird wieder Bildungseinrichtung. Und die Fasshalle wird zur Gastronomie mit bis zu 200 Plätzen. Insgesamt veranschlagt Stadtbaurätin Renate Preßlein-Lehle für die Sanierung rund 17 Millionen Euro. Weitere Förderanträge laufen über die Städtebauförderung und den bayerischen Denkmalschutz.