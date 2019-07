Das Hertlein sucht einen neuen Pächter

Plus Eigentlich wollte Mike Habermeier das Tanzcafé noch dieses Jahr in andere Hände geben. Doch mit dem Interessenten wurde er sich nicht einig. Wie es weitergeht.

Um die Zukunft des Tanzcafés Hertlein ranken sich seit Jahren so manche Gerüchte. Immer wieder kursieren Geschichten, dass die Tage der legendären Kneipe am Donaukai gezählt seien. Das Gebäude soll abgerissen werden und einem Wohnhaus weichen, wussten mehr oder weniger gut informierte Kenner der Szene zu erzählen. Andere mutmaßten, dass das Hertlein einem Parkhaus weichen müsse, und wieder andere haben von einem Fastfood-Restaurant an dieser Stelle gehört.

Über derartige Verschwörungstheorien kann Matthias Enghuber nur schmunzeln. Zusammen mit seinem Freund Stefan Lichtenstern hat er das Hertlein vor fünf Jahren gekauft und damit in die Familie zurückgeholt. Denn es war seine Uroma Martha Hertlein, die Anfang der 1920er Jahre das Haus gekauft und ihm seinen heutigen Namen gegeben hat. Genau aus diesem Grund soll es auch nicht abgerissen werden, sondern das bleiben, was es in den vergangenen Jahrzehnten war: ein Treffpunkt für Altrocker und Yuppies, für Daheimgebliebene und Heimkehrer, für Schulabbrecher und Akademiker, für Nachtschwärmer und Schlaflose.

Halb fünf am Sonntagmorgen. Die Rockkneipe am Donaukai ist die letzte Zufluchtsstätte für Nachtschwärmer. Bild: Thomas Balbierer

Seit 1996 bewirtet Mike Habermeier das Hertlein in Neuburg

Seit 1996 steht Mike Habermeier hinter dem Tresen des Hertlein. Noch bis Ende nächsten Jahres läuft sein aktueller Pachtvertrag, dann soll definitiv Schluss sein. „Ich werd’ nächstes Jahr 50, das brauch’ und mag ich dann nicht mehr“, begründet er seine Entscheidung. Fast 25 Jahre Nachtleben – das geht nicht spurlos an einem vorbei. Deshalb schließt er eine Verlängerung über das Jahr 2020 hinaus auch aus. Kurzzeitig sah es danach aus, als könnte er seinen Abschied schon in diesem Jahr feiern, was ihm nicht unrecht gewesen wäre. Denn ein potenzieller Nachfolger hatte reges Interesse gezeigt, das Hertlein zu übernehmen. Vor Kurzem haben sich die beiden dann getroffen und alle Details besprochen, erzählt Habermeier. Doch am Ende seien sie sich bei der Ablösesumme des Inventars nicht einig geworden. So sagte der Interessent unter diesen Bedingungen ab und Mike Habermeier entschied sich, seinen Pachtvertrag bis zum Ende zu erfüllen.

Und wie geht es 2021 mit dem Hertlein weiter? Habermeier als auch die Eigentümer wünschen sich, dass „das Hertlein das Hertlein bleibt“ – was aber nicht bedeute, dass sich die Optik des Tanzcafés an der ein oder anderen Stelle nicht verändern dürfe, betont Matthias Enghuber. Eine Komplettverwandlung sei allerdings nicht in ihrem Sinne. „Ich möchte, dass sich die bisherigen Besucher auch nach dem Pächterwechsel wiederfinden.“

Mike Habermeier ist seit 1996 Pächter des Hertlein. Bild: Thomas Balbierer

Es haben sich etliche Interessenten für das Hertlein gemeldet

Enghuber und Habermeier sind guter Dinge, dass sich ein neuer Pächter für das Hertlein finden wird. Wichtig ist Enghuber dabei, dass der neue Wirt gastronomische Erfahrung mitbringt, „denn wir wollen, dass es stabil weiterläuft“. Schon zuletzt habe es etliche Anfragen gegeben. Darunter sei auch eine gewesen, die der Interessent Enghuber gegenüber kurz und knapp wie folgt formulierte: „Hey, soll ich dir des Hertlein geil machen?“ Enghuber antwortete darauf: „Ich finde, dass das Hertlein jetzt schon ziemlich geil ist.“

Das will Mike Habermeier nächstes Jahr unter Beweis stellen. Wie er sagte, werde es in seinem letzten Jahr „nochmal vollgas Aktionen geben“. Bevor er in seinen gastronomischen Ruhestand geht, will er das Hertlein noch einmal auskosten. Deshalb steht für ihn fest: „Wir werden uns richtig verabschieden.“