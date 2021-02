11:58 Uhr

Das Impfzentrum im Donau-City-Center in Ingolstadt ist eröffnet

Nach dem ersten Standort Obernsaal hat Ingolstadt nun ein zweites Impfzentrum im ehemaligen Edeka-Markt im Donau-City-Center eingerichtet - aber mit wie viel Kapazität?

Drei Stufen sieht das Impfkonzept der Stadt Ingolstadt vor. In der ersten Stufe wurde im Dezember das Impfzentrum Orbansaal in Betrieb genommen, zunächst mit einer Kapazität von bis zu 300 Impfungen pro Tag. Mit der angekündigten Steigerung der Impfstofflieferungen ist nun ein zweiter Standort eingerichtet worden, im ehemaligen Edeka-Markt im Donau-City-Center.

Zweites Impfzentrum in Ingolstadt: Bis zu 1000 Menschen pro Tag

Hier können in der zweiten Stufe zunächst bis zu 1000 Menschen pro Tag geimpft werden, in fünf Impfstraßen mit je fünf Zimmern auf rund 2200 Quadratmetern. Modulare Erweiterungen auf bis zu 2000 Impfungen pro Tag wären möglich, teilt die Stadt Ingolstadt mit. In einer späteren dritten Stufe sollen auch Impfungen bei niedergelassenen Ärzten vorgenommen werden. Seit Ende Dezember konnten in Ingolstadt gut 7600 Impfungen vorgenommen werden, davon etwa 5000 Erstimpfungen. Damit seien, so Rechtsreferent Dirk Müller, 50 Prozent der Prioritätsstufe 1 versorgt.

In den nächsten Wochen werden zwischen 1000 und 1500 Impfungen pro Woche erwartet. Ab Anfang April seien dann 8000 bis 9000 Impfdosen pro Woche zugesagt, erklärt Müller, dann könnte bis zum Sommer die Herdenimmunität (70 bis 80 Prozent der Bevölkerung) erreicht sein. Weitere Informationen gibt es unter www.ingolstadt.de/corona. Die Impf-Hotline, Telefon 0841/305-41000, ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar. (nr)

Lesen Sie dazu auch: