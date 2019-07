00:33 Uhr

Das Jahr der Trendwende für die Stadtwerke?

2018 bleibt ein Minus von 2,9 Millionen Euro. Ab jetzt soll alles besser werden

Von Gloria Geissler

Der Gesprächsbedarf war groß gestern Abend im Werkausschuss der Neuburger Stadtwerke. Aber die Mitarbeiter rund um Werkleiter Richard Kuttenreich waren gut vorbereitet. Der Chef des Rechnungswesens, Florian Frank, hatte den Jahresabschluss 2018 ausführlich und vor allem verständlich aufbereitet und den Stadträten anschaulich vorgetragen. Seine Botschaft: Das Tal der Tränen ist durchschritten, ab jetzt geht es aufwärts.

Doch ein Minus ist auch 2018 wieder zu verzeichnen. Über 2,9 Millionen Euro sind es, um die die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Im Jahr zuvor waren es sogar 3,4 Millionen Euro. Doch der Stadtrat hat inzwischen die Notbremse gezogen. Einsparmaßnahmen wurden gefordert (wir berichteten). Ein wesentlicher Punkt war die Kündigung von Mitarbeitern. Elf Stellen wurden gestrichen. Die Personalaufwendungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2018 auf 8,3 Millionen Euro. Im Vergleich: 2011 waren es 4,2 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter stieg in dieser Zeit von 93 auf 144. Jetzt geht es wieder rückwärts.

Und auch beim Ausbau der Nahwärme wird gespart, was sich auf das Anlagevermögen auswirkt. Zwar konnte es wie in den Vorjahren abermals gesteigert werden, die Zuwachsrate hat sich mit vier Prozent und 2,9 Millionen Euro allerdings deutlich verlangsamt.

Strom, Gas, Wasser und Wärme seien auf einem guten Weg. Frank: „Hier schreiben wir mit einem Gewinn von 242.000 Euro insgesamt wieder schwarze Zahlen. Negativ seien jedoch das Gasnetz (minus 180.000 Euro) und das Stromnetz (minus 1,4 Millionen Euro). Die Ergebnisse in den Netzen seien regulatorisch beeinflusst. Frank: „Für das in 2018 noch stark defizitäre Stromnetz wird 2019 ein deutlicher Erlössprung erwartet aufgrund einer regulatorisch höher anerkannten Erlösobergrenze.“ Im Bereich des Stromvertriebs (plus 1,2 Millionen Euro) und des Gasvertriebs (plus 572.000 Euro) können trotz des harten Wettbewerbs und der schwierigen Marktbedingungen noch beachtliche Gewinne erzielt werden, so der Bereichsleiter Rechnungswesen. Die Nahwärme trage ihren Netzausbau und die Finanzierungskosten selbst.

Problematisch jedoch seien die Bädern, Tiefgaragen und der ÖPNV. Hier gibt es einen Betriebskostenüberhang von über 3,1 Millionen Euro. Mit den Gewinnen aus Strom, Gas, Wasser und Wärme in Höhe von 242.000 Euro ergibt sich damit das Defizit von 2,9 Millionen Euro. Die Schulden insgesamt liegen bei rund 60 Millionen Euro und vor allem das Bankguthaben ist inden vergangenen Jahren stetig geschrumpft. Nur noch 2,6 Millionen Euro stehen bei den Kreditinstitutionen zu Buche, für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb sollten es mindestens fünf Millionen sein, so Frank.

„Das Jahr 2018 läutete eine Trendwende ein und hat eine große Bedeutung für uns“, sagte Werkleiter Richard Kuttenreich in der Sitzung. Die Prognosen gehen für das Geschäftsjahr 2019 davon aus, dass sich der Fehlbetrag deutlich verringern wird.

