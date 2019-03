vor 16 Min.

Das Jubiläumsvolkfest im Donaumoos

Die Jugend trägt Tracht und im Bierzelt herrscht Riesenstimmung – dafür ist das Donaumoosvolksfest weithin bekannt. Die Sause in Karlshuld beginnt am 25. April.

Plus Die 50. Auflage der kultigen Karlshulder Wiesn findet vom 25. bis 30. April statt. Wie hoch der Bierpreis heuer sein wird.

Von Norbert Eibel

„Karlshuld, wer nicht hingeht – selber schuld“. Mit diesem schlichten Reim bringt es die selbst ernannte Allgäuer „Spitzenband“ The Mercuries auf den Punkt. Das kultige Donaumoosvolksfest wird vom 25. bis 30. April wieder das Partyvolk in der ganzen Region mobilisieren. Und während die Kracherband aus dem Allgäu am Schlusstag nochmals den Stimmungspegel nach oben treibt, zapft Bürgermeister Karl Seitle das erste Fass am Donnerstag, 25. April, um 19 Uhr an. Für die Maß Ingobräu-Festbier müssen die Besucher heuer 20 Cent mehr berappen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend den Preis auf 8,50 Euro festgelegt.

Der Bürgermeister eröffnet das Jubiläumsvolksfest mit dem Anstich Auf der Jubiläumswiesn wird der Rathauschef zum mittlerweile 35. und vorletzten Mal beim traditionellen Anstich den Holzschlegel schwingen. Und dafür diesmal sogar auf die Bühne steigen. „Bisher ist das immer unten links neben der Schenke gemacht worden. Heuer wird das oben zelebrieren“, verrät Roman Mück, Geschäftsführer der Gemeinde Karlshuld. Los geht das Festtreiben am 25. April um 18.30 Uhr, wenn die Karlshulder Blaskapelle zum Standkonzert aufspielt und es die Böllerschützen aus Neuschwetzingen richtig krachen lassen. Im Festzelt auf dem Asphaltplatz vor der Maurus-Gerle-Schule sorgen anschließend d’Reichenkirchner für gute Stimmung und spielen boarische Partymusik. Karl Seitle wird heuer zum vorletzten Mal das erste Fass im Festzelt anzapfen und dafür erstmals auf die Bühne steigen. Bild: Xaver Habermeier Die Vorbereitungen für das Jubiläumsvolksfest laufen auf Hochtouren Sechs Wochen vor dem Auftakt laufen die Vorbereitungen für das Donaumoosvolksfest derweil auf Hochtouren. Die Lanzl Gastronomie GmbH hat der Verwaltung bereits das Showprogramm zukommen lassen, das dem Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung vorgestellt wurde. Zudem hat das Gremium wieder eine vierstündige Sperrzeit (2 bis 6 Uhr) für das gesamte Gemeindegebiet festgelegt. Sonderaktionen gibt es wieder an drei Tagen: Der Samstag ist der Familientag, auf nichtalkoholische Getränke und Pommes frites gibt es 50 Prozent. Sonntagmittag bekommen Senioren ab 65 Jahren ein halbes Hendl und eine Maß Bier von der Kommune spendiert. Vorher zelebrieren die beiden Geistlichen Paul Igbo und Johannes Späth ab 10.15 Uhr im Festzelt gemeinsam den Gottesdienst. Am Montagabend gibt es eine Happy Hour für Bier und Biermixgetränke. Und noch eine Besonderheit hat Roman Mück in petto: Zum 50. gibt es den passenden Jubiläumskrug. Erworben werden kann der Bierseidel im Festzelt oder im Rathaus. Der exakte Preis stehe noch nicht fest, doch man könne sich am Barthelmarkt orientieren, sagt Mück. Da kostete der Krug zehn Euro. Damit die Besucher des Jubiläumsvolksfestes unbeschwert feiern können Damit die Besucher auch unbeschwert feiern können, hat die Neuburger Polizei über das Präsidium in Ingolstadt beim Innenministerium wie im Vorjahr eine Videoüberwachung des Festgeländes beantragt. „Das hat sich bewährt“, sagt PI-Leiter Norbert Bachmaier. Allerdings habe er bis jetzt noch keine positive Rückmeldung. Vergangenes Jahr sei ein deutlicher Rückgang von Delikten festgestellt worden. Zudem werde wieder eine Volksfestwache, direkt neben dem Rotkreuzcontainer, eingerichtet. Je nach Unterstützung der geschlossenen Einheit in Ingolstadt werden dort acht bis zehn Polizeibeamte während des Volksfestes präsent sein.

