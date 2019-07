15:58 Uhr

Das Jugendamt am Landratsamt wird barrierefrei

Das Jugendamtsgebäude am Landratsamt wird für 2,2 Millionen Euro saniert, beschloss der Bau- und Vergabeausschuss des Kreistags.

Das denkmalgeschützte Gebäude wird für 2,2 Millionen Euro umgebaut. Diskussion im Bauausschuss.

Für Reinhardt Reißner ist das Sanierungskonzept für das 1912 errichtete, denkmalgeschützte Gebäude, das das Ensemble der Alten Kaserne nach Westen hin abschließt „unmöglich und unerträglich“. Diese Einschätzung über die Pläne für das Jugendamtsgebäude am Landratsamt in Neuburg hatte der CSU-Kreisrat am Donnerstag im Bau- und Vergabeausschuss freilich exklusiv. Mit seiner Gegenstimme stimmte das Gremium für das auf 2,2 Millionen Euro veranschlagte Sanierungskonzept.

Hochbauingenieur Max Knöferl erläuterte den Kreisräten die Eckpunkte der vom Ingenieurbüro Breitenhuber (Eichstätt) geplanten Umbauten: Anbau eines Aufzugs an der Ostseite für einen barrierefreien Zugang, Erneuerung der Fenster inklusive Sonnenschutzverglasung, Einbau zusätzlicher WCs, energetische Ertüchtigung und Ausbau des Dachgeschosses um zusätzlich drei Büros mit sechs Arbeitsplätzen. „Außen ändert sich nicht viel, nur die Gauben werden höher gesetzt und im Innenhof rückt der Aufzugschacht neben die Fluchttreppe, um die Optik nicht zu stören“, meinte Max Knöferl.

Verbessertes Nutzungskonzept für das komplette Landratsamt gefordert

Das sah Reinhardt Reißner ganz anders. „Ich wundere mich über den Denkmalschutz. Bei Privatleuten wird immer Theater gemacht und hier ein Außenaufzug genehmigt, der die ganze Symmetrie stört.“ Immerhin sei das Gebäude die symmetrische Ergänzung der Alten Kaserne, eines Barockbaus, der zu wenig wertgeschätzt werde, meinte Reißner. Er forderte statt großer Umbauten ein verbessertes Nutzungskonzept für das komplette Landratsamt.

Damit waren die anderen Räte aber gar nicht einverstanden. Parteikollege Thomas Wagner zeigte sich froh über die Planung und lobte das Konzept ausdrücklich. Anton Krammer (SPD) begrüßte, wie „praktikabel“ der Denkmalschutz in diesem Fall verfahren sei. „Und man muss heute nicht mehr darüber diskutieren, ob man barrierefrei baut.“ Für Klaus Brems (FW) ist die Planung keine „architektonische Meisterleistung, aber man braucht einen Aufzug, wenn dort gearbeitet werden soll.“ Ihn interessierte außerdem, ob das Geld für die Sanierung im Zehn-Jahres-Investitionsplan des Landkreises aufgeführt ist. Die aktuelle Kostenschätzung liege um 600.000 Euro über der veranschlagten Summe, hatte Landrat Peter von der Grün als Antwort parat.

Alfred Hornung (CSU) hatte in der vergangenen Sitzung wissen wollen, wann sich eine Dämmung amortisiert. Max Knöferl hatte jetzt die Antwort dabei: „Bei 3000 Euro Heizkosten im Jahr, die Kilowattstunde für 0,093 Euro, dauert es bei vereinfachter Betrachtung 14,2 Jahre.“ (nel)

