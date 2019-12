Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen hängt am Tropf

Plus Das Geschäftsjahr 2019 in Schrobenhausen schließt mit drei Millionen Euro Defizit. Im Kreistag werden Stimmen laut, den Vertrag mit der Beraterfirma aufzulösen

Der Patient fiebert, der Befund von Geschäftsführer Jürgen Schopf schockierte den Kreistag am Donnerstag: Drei Millionen Euro Miese hat das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen im laufenden Geschäftsjahr gemacht, ein Negativrekord (2018: 2,6 Millionen). Das Haus hängt am Tropf des Landkreises, der als Träger der Einrichtung das Defizit einmal mehr ausgleichen muss. „Wir stehen ganz fest zu unserem Kreiskrankenhaus, als Versorger und als bedeutender Arbeitgeber“, leistete Landrat Peter von der Grün einen Treueschwur für den Standort Schrobenhausen.

Jürgen Schopf, Unternehmensberater bei Oberender&Partner und seit Juli 2018 als Geschäftsführer eingesetzt, hatte die tiefroten Zahlen bei seiner Präsentation auch interpretiert. Der Kreistag und die Aufsichtsräte des Kreiskrankenhauses hatten das Münchener Beratungsunternehmen Mitte 2018 mit der Betriebsführung betraut. Im Mai dieses Jahres wurde ein neuer Geschäftsbesorgungsvertrag für weitere drei Jahre abgeschlossen. „Das Ergebnis ärgert mich maßlos“, gab er sich zerknirscht. In den vergangenen Wochen hätten viele Kliniken ihre Ergebnisse veröffentlich. „Nahezu ausnahmslos alle haben sich in 2019 dramatisch verschlechtert, und zwar um Millionenbeträge.“ Konkrete Ursache für die aktuelle wirtschaftliche Misere seien unterfinanzierte Tariferhöhungen in der Größenordnung von 300.000 Euro/Jahr, der gesetzlich vorgeschriebene, höhere Personaleinsatz, sinkende stationäre Behandlungen (minus zehn Prozent) sowie starke Belegungsschwankungen. Es gebe Monate mit 100.000 und solche mit 350.000 Euro Fehlbetrag. Jährlich werden in Schrobenhausen 7000 Patienten betreut, 100 Behandelte (1,42 Prozent) stehen für 350.000 Euro Erlös.

Politische Rahmenbedingungen für Kreiskrankenhaus bleiben prekär

Die politischen Rahmenbedingungen würden auch künftig prekär bleiben, prognostizierte Jürgen Schopf. „Auch für 2020 sind eine Reihe gesetzlicher Änderungen zur Finanzierung von Kliniken initiiert, und zwar ohne Präzisierung. Man kann die Auswirkungen nicht berechnen.“ Er werde den Verdacht nicht los, in Berlin ziele man darauf ab, weniger und größere Kliniken im Land zu haben. „Wir haben eine kleine, aber gute Klinik. Wir wollen besser werden und ich bitte Sie, dass man uns weiterarbeiten lässt. Es wird sich lohnen“.

Am bedeckten Himmel gibt es nämlich auch Lichtblicke. In den Abteilungen Innere Medizin, Allgemeinchirurgie und der Akutgeriatrie steigen die Fallzahlen. Schrobenhausen entwickelt sich damit besser als der Markt, im positiven Sinne gegen den nationalen Trend. Im nächsten Jahr sind laut Geschäftsbericht 700.000 Euro für notwendige Investitionen eingeplant, so etwa für einen neuen OP-Sauger, neue Intensivbeatmungsgeräte oder Buchhaltungs- und Personalsoftware.

Rolle der Unternehmensberatung beim Kreiskrankenhaus hinterfragen

Deutliche Kritik übte Kreisrätin Maria Lang an den Unternehmensberatern. „Wir haben geglaubt, dass wir uns einen kompetenten Partner ins Boot geholt haben. Oberender hat uns Gewinne versprochen, doch schlechter könnten wir alleine auch nicht dastehen. Der Vertrag muss aufgelöst werden.“ Nach unserer Recherche bekommt die Beraterfirma für ihre Leistung 40.000 Euro Honorar im Monat. Mit einem Defizit in der aktuellen Größenordnung möchte sich auch Parteikollege Roland Weigert nicht abfinden. Er schlug dem Kreistag vor, einen Krankenhausausschuss einzurichten. „Wir müssen ein Geschäftskonzept mit wenigstens einer roten Null entwickeln.“

Das Thema wird den Kreistag auch im neuen Jahr weiter beschäftigen, kündigte Landrat Peter von der Grün an. Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werde Schwerpunktthema in der ersten Sitzung im Februar sein.