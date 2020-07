vor 19 Min.

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen ist seit Juni covidfrei

Das Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen ist vergleichsweise gut durch die ersten Monate der Pandemie gekommen. Besonders die Beschaffung von Material und die Eindämmung der Infektionszahlen hat in Schrobenhausen ebenso wie im Geriatriezentrum Neuburg gut funktioniert.

Plus Hinter dem Kreiskrankenhaus und dem Geriatriezentrum Neuburg liegen aufreibende Wochen. Die Auslastung lag wegen Corona weit unter den Zahlen vom Vorjahr.

Von Elena Winterhalter

Es gab wohl in der Geschichte des Kreiskrankenhauses in Schrobenhausen und dem dazugehörigen Geriatriezentrum Neuburg kaum einen heikleren Zeitpunkt als den, den Holger Koch wählte, um das Amt des Geschäftsführers der beiden Einrichtungen zu übernehmen. Erster Arbeitstag des 42-Jährigen war der 16. März 2020. Jener Tag an dem Ministerpräsident Markus Söder für Bayern den Katastrophenfall ausrief. Der Tag, an dem das öffentliche Leben wegen einer gefährlichen Viruserkrankung plötzlich stillstand.

Drei Monate später zieht Koch am Donnerstagnachmittag vor den Mitgliedern des Gesundheits- und Sozialausschusses des Kreistages trotz allem eine positive Bilanz: „Wir schauen zurück auf eine sehr anstrengende und sehr erfolgreiche Zeit.“ In einem kurzen zeitlichen Abriss skizzierte Koch vor dem Gremium den bisherigen Verlauf der Pandemie im Landkreis mit besonderem Blick auf die beiden Einrichtungen. „Wir hatten im Landkreis großes Glück, was das Infektionsgeschehen angeht“, sagte Koch. Man wäre in der Lage gewesen, noch mehr Intensivbetten bereit zu stellen. So reichte die Aufstockung von vier auf neun Intensivplätze. Die seien aber laut Koch im Verlauf der Pandemie auch belegt gewesen.

Im Kreiskrankenhaus wurden über 500 Patienten auf das Coronavirus getestet

Insgesamt wurden seit dem 20. März über 500 Patienten im Kreiskrankenhaus auf Covid-19 getestet. „Dazu gehören allerdings auch die Patienten, die im Juni wieder geplant operiert und routinemäßig vorher getestet wurden.“ Einige Hundert Tests seien aber reine Verdachtsfälle gewesen. Diese Zahl ist deshalb interessant, weil auch die Verdachtsfälle im Kreiskrankenhaus wie positive Fälle behandelt werden. Sprich: Isolation, Ganzkörperschutz für Ärzte und Krankenpfleger. Tatsächlich positiv waren nur 39 Tests. Davon mussten elf Personen auf der Intensivstation behandelt werden.

Auch bei den Mitarbeitern gab es positive Tests. „Das war meine größte Sorge, dass sich viel Personal ansteckt und wir Engpässe in der Versorgung der Patienten bekommen“, sagte Koch. Aber hier verlief das Infektionsgeschehen vergleichsweise glimpflich. Insgesamt neun Mitarbeiter erkrankten nachweislich an Covid-19. Seit Mitte Mai war kein Testergebnis mehr positiv.

Quasi keine Patienten im Geriatriezentrum Neuburg

Besonders angespannt war die Situation im Geriatriezentrum Neuburg. Das Durchschnittsalter der Patienten beträgt hier 84 Jahre – Risikogruppe. „Unser Ziel war es von Anfang an, das Geriatriezentrum covidfrei zu halten“, sagte Koch. Das gelang weitestgehend. Drei Personen wurden als Verdachtsfälle sofort ins Kreiskrankenhaus verlegt. Zwei davon wurden anschließend tatsächlich positiv getestet. Vom Personal ist keine Infektion bekannt. „Diese Lage können wir nutzen, um durchzuatmen.“

Was die Versorgung mit ausreichend Material wie Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Schutzkleidung angeht, seien beide Einrichtungen relativ gut über die Runden gekommen. „Es gab eine Phase, in der hätten unsere Masken nur noch für zwei Wochen gereicht“, erinnert sich Koch. „Das war der engste Punkt.“ Spurlos sind die vergangenen Monate aber natürlich nicht an den Standorten in Schrobenhausen und Neuburg vorübergegangen. Auf einer Folie präsentierte Koch ein Diagramm mit den Auslastungszahlen beider Einrichtungen. Während beim Kreiskrankenhaus eine deutliche Delle nach unten die vergangenen Monate markiert, stürzt die Kurve für die Auslastung des Geriatriezentrums ins Bodenlose und landet quasi bei null. In der Einrichtung in Neuburg werden fast ausschließlich planbare Eingriffe durchgeführt – während des Lockdowns undenkbar. „Da kann einem als Geschäftsführer schon anders werden“, sagte Koch.

Kreiskrankenhaus und Geriatrie: Die Lage entspannt sich

Er hat aber auch gute Nachrichten: „Wir hoffen, dass wir für Juli wieder an das Niveau des Vorjahres herankommen.“ Zwar gebe es jeweils Ausgleichsprogramme, die die Verluste solcher Einrichtungen lindern sollen. „Diese Ausgleichszahlungen sind aber schlicht nicht auskömmlich“, erklärte der Geschäftsführer. „Also müssen wir kompensieren und Boden gutmachen.“ Problematisch ist, dass sich viele Menschen noch nicht wieder in die Krankenhäuser trauen, aus Angst, sich eventuell dort mit dem Virus zu infizieren. Für die hatte Koch eine eindeutige Botschaft: „Es besteht bei uns keine Ansteckungsgefahr. Kommen Sie wieder und warten Sie nicht zu lange mit notwendigen Eingriffen.“

Eine fundierte Prognose, ob sich das geplante Defizit in Höhe von drei Millionen für das Geschäftsjahr 2020 halten lasse, wagte Holger Koch nicht. „Viel hängt davon ab, ob die zweite Welle kommt oder nicht.“ Allerdings dürfte das Verständnis für ein höheres Defizit wohl noch nie so groß gewesen sein, wie in diesem Jahr.

Schrobenhausen braucht ein neues Krankenhaus

Kreisrat Günther Schalk aus Schrobenhausen erinnerte nach den Ausführungen von Holger Koch das in dieser Legislaturperiode neu gegründete Gremium daran, dass er dringenden Handlungsbedarf beim Kreiskrankenhaus sehe. „Schrobenhausen braucht ein neues Krankenhaus!“ Roland Weigert, Vorgänger von Landrat Peter von der Grün, hatte die Diskussion über den Neubau eines Krankenhauses in Schrobenhausen damals angestoßen und als Befreiungsschlag bezeichnet. Die Einrichtung schreibt – auch ohne Corona – rote Zahlen. Landrat von der Grün nahm den Vorschlag auf und kündigte an, das Thema Kreiskrankenhaus in den kommenden Monaten angehen zu wollen.

