27.12.2019

Das Neuburger Ehepaar Salomo hat Eiserne Hochzeit gefeiert

Das Ehepaar Salomo aus Neuburg ist seit 65 Jahren verheiratet. Was die beiden gemeinsam erlebt haben.

Von Alexandra Maier

Gisela und Siegfried Salomo aus Neuburg sind beide 87 Jahre alt und blicken auf ein bewegtes Leben zurück. Am 25. Dezember haben die beiden ihren 65. Hochzeitstag und damit ihre Eiserne Hochzeit gefeiert.

Kennengelernt hatte sich das Jubelpaar in Strausberg bei Berlin. Obwohl Gisela damals noch liiert war, wusste Siegfried Salomo sofort, „es ist diese eine Frau oder keine“, wie er lachend erzählt. Mit 22 Jahren schlossen die beiden dann am 25. Dezember 1954 den Bund der Ehe. In der damaligen DDR war das auch am 1. Weihnachtsfeiertag möglich. „Ich hätte gar nicht heiraten müssen“, erzählt der rüstige 87-Jährige und blickt seine Frau verschmitzt an. Getan hat er es trotzdem und am Abend zuvor, dem Heiligen Abend, hatte die Verwandtschaft ordentlich vor der Haustüre gepoltert.

1959 sind die Salomos ausgereist und schließlich in Neuburg gelandet

1959 sind die Salomos aus der DDR ausgereist und über Frankfurt am Main und Hammelburg schließlich in Neuburg gelandet. „Wir hatten dort einfach keine Perspektive mehr. Es gab nicht mal mehr Futter für die Kühe“, blickt Gisela Salomo zurück. Außerdem habe ihr Mann nicht in die SED eintreten wollen.

In Neuburg fanden beide schnell Arbeit und sind sesshaft geworden. „Ich bin zwar in meinem Herzen ein richtiger Preuße, aber mit meinen Arbeitskollegen bin ich immer gut klargekommen“, sagt Siegfried Salomo, der als junger Mann in der Landwirtschaft gelernt hatte und schließlich in und um Neuburg vielen Berufen nachging.

Gisela und Siegfried Salomo haben ihr Lebtag lang viel gearbeitet. Auch Gisela war immer erwerbstätig. Neben den vier Kindern hat sie auch noch ihren Enkel groß gezogen. „Ich wollte mir meine Rente verdienen.“ Auch schwere Schicksalsschläge sind den Salomos widerfahren. Die drei Söhne des Paares sind bei Verkehrsunfällen tödlich verunglückt. Umso mehr freuen sich die Rentner über die Besuche von Tochter, Enkel und Urenkelin.

Gisela und Siegfried Salomo schwelgen in Erinnerungen und erzählen aus ihrem Leben, als Christa Hartmann von der Stadt Neuburg dem Jubelpaar stellvertretend für OB Bernhard Gmehling gratuliert. Hartmann überreicht außerdem einen großen Präsentkorb.

Das Ehepaar Salomo lebt in der Seniorenwohnanlage am Schwalbanger

Das Ehepaar Salomo lebt seit gut fünf Jahren in der Seniorenwohnanlage der Stadt Neuburg am Schwalbanger. Nach ihrem Umzug vom Rödenhof fühlen sie sich hier in der kleinen Wohnung gut aufgehoben und rundum wohl. Siegfried Salomo dreht täglich in den frühen Morgenstunden seine Runde durchs Viertel, wenngleich seine Beine nicht mehr so mitmachen wollen. Aber da ist er ganz preußisch diszipliniert.

Gefragt nach dem Geheimnis ihrer so langen und glücklichen Ehe antwortet Siegfried Salomo: „Man darf sich nur nicht auf den Keks gehen.“ Man müsse Rücksicht nehmen. Seine Gattin pflichtet ihm bei. „Und wir können alles miteinander besprechen.“

