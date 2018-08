21.08.2018

Das Neuburger Stadtmuseum im Dornröschenschlaf

Um das Weveldhaus scheint es nicht gut bestellt zu sein. Der Neuburger Kulturreferent wünscht sich mehr Engagement seitens der Museumsleitung. Der Vorsitzende des Historischen Vereins erklärt, was möglich ist.

Von Dorothee Pfaffel

Vitrinen und Räume stehen leer. Bildschirme und ein Teil der Hörstationen funktionieren nicht. Der Film im Keller läuft ohne Ton. Außen neben dem Eingang bröckelt der Putz von der Mauer. Im Keller klafft hinter Glas ein Loch in der Wand, daneben werden Ausstellungsstücke rund um die Donau präsentiert. Wer derzeit das Neuburger Stadtmuseum betritt, kann zwar die im Mai neu eingerichtete Abteilung „Glaubenssachen“ in der Dauerausstellung besichtigen, er bekommt aber auch so manches zu sehen, was weniger sehenswert ist.

Als sich Markus Haninger, Kulturreferent der Stadt Neuburg, im Museum umschaut, bleibt er zunächst stumm. Er presst die Lippen aufeinander und sein Blick wirkt betroffen. Dann seufzt er und sagt: „Ich find’s einfach schad’!“ Er weiß, dass die Finanzlage schwierig ist (siehe Infokasten). Von dem Geld, das die Stadt jedes Jahr ins Museum steckt, fließt ein Großteil in Gehälter, ein kleinerer Teil in den Bauunterhalt. Um Ausstellungen zu konzipieren, bleibt am Ende nicht mehr viel übrig. Doch Haningers Ansicht nach müsse inhaltlich dennoch mehr drin sein. Eine Sonderausstellung, die normalerweise in den Räumen im Erdgeschoss untergebracht ist, gibt es aktuell nicht.

Kulturreferent Markus Haninger hat sich mit der Neuburger Rundschau im Stadtmuseum umgesehen. Bild: D. Pfaffel

Haninger: „Hier gehören kleine Ausstellungen rein, die die Neuburger selber interessieren.“ Schulklassen und Senioren sollen kommen. Der Kulturreferent gibt zu, dass das Stadtmuseum unter der großen Exposition „Fürstenmacht und wahrer Glaube“ im Jahr 2017 gelitten habe. Stadtmuseumleiter Michael Teichmann war dafür als Kurator eingesetzt worden und musste die Ausstellung zudem nach deren Ende alleine abwickeln. Seit dem vergangenen Jahr befinde sich das Stadtmuseum im „Dornröschenschlaf“, beschreibt Haninger die Entwicklung. Umso mehr wünscht sich der Kulturreferent nun Aktivitäten und „Feuer“ von Seiten der Museumsleitung. Teichmann müsse „zupacken“ und „in die Puschen kommen“. Kämen vom Museumsleiter Anregungen und Ideen, wäre Haninger bereit, sich im Stadtrat für eine zusätzliche finanzielle Unterstützung einzusetzen.

Im Herbst werden im Schloss Grünau die Internationalen Jagd- und Fischerei-Tage stattfinden

Markus Haninger hätte da schon einen Vorschlag gehabt: Im Herbst werden im Schloss Grünau die Internationalen Jagd- und Fischerei-Tage stattfinden. Gleichzeitig feiert der Neuburger Jagdschutzverein sein 140-jähriges Bestehen. Eine kleine Ausstellung über die Jagd zu Ottheinrichs Zeiten und heute schwebte dem Kulturreferenten vor. So wollte er die Messebesucher ins Stadtmuseum locken. Doch Museumsleiter Michael Teichmann habe aus Zeitgründen abgelehnt, erzählt Haninger. Dabei müsse eine solche Ausstellung seiner Meinung nach keine hoch wissenschaftlichen Ansprüche erfüllen. „Mir geht es darum, dass das Stadtmuseum wieder mit Leben erfüllt wird. Wir müssen schauen, wie wir Besucher generieren, vielleicht mit Themen, die Lokalkolorit haben.“

Dieser Raum im zweiten Stock ist leer. Er ist aber für Besucher frei zugänglich. Im Erdgeschoss sind zwei Räume zugesperrt, in denen sonst Sonderausstellungen sind.

Museumsleiter Michael Teichmann war trotz mehrfacher Versuche, ihn telefonisch zu erreichen, vor seinem Urlaub nicht mehr zu einer Stellungnahme bereit. Stattdessen äußert sich Michael Henker. Als Vorsitzender des Historischen Vereins, der Träger des Stadtmuseums ist, ist er Teichmanns Vorgesetzter. Auch er sieht nicht glücklich aus, als er mit den Zuständen im Museum konfrontiert wird. Er erklärt jedoch: „Wir müssen mit den Ressourcen arbeiten, die wir haben. Unsere Ziele müssen umsetzbar sein – dem Geld, der Zeit und den Personen angemessen.“ Auch er betont die schwierige Personal- und Finanzsituation des Museums. Machbar sei zum Beispiel eine neue Beschilderung aller Exponate in einer größeren, besser lesbaren Schrift. Dies stehe auf der Agenda für die nächste Schließphase des Museums, die üblicherweise von Januar bis März dauert.

Die Graßegger-Sammlung soll wieder zusammengestellt und als Sonderausstellung gezeigt werden

Für heuer steht im Stadtmuseum noch Folgendes auf dem Programm: Im Herbst soll es eine neue Sonderausstellung geben mit dem Titel „Hut auf zum Gebet“, berichtet Henker. Außerdem werde der „Bergener Psalter“ digitalisiert. Dieser soll im Herbst auf „Bavarikon“ – dem Internetportal des Freistaats Bayern zur Präsentation von Kunst-, Kultur- und Wissensschätzen – in einer Art virtueller Sonderausstellung freigeschaltet werden. Und dann wollen Teichmann und Henker noch mit einem größeren Projekt beginnen: Joseph Benedikt Graßegger war Mitbegründer des Historischen Vereins in Neuburg im Jahr 1833. Mitte des 19. Jahrhunderts ging eine Sammlung der Familie Graßegger an den Verein. Diese Graßegger-Sammlung soll wieder zusammengestellt und in ungefähr zwei Jahren als Sonderausstellung gezeigt werden. Henker: „Auch wir wollen die Bevölkerung mitnehmen, mit Themen, die einen Bezug zum Lokalen und Regionalen haben.“ Der neue Vorsitzende des Historischen Vereins hat aber längerfristig gesehen durchaus mehr vor: Er will sich auch wieder überregionalen Themen widmen und gemeinsam mit Kooperationspartnern Expositionen in der Größenordnung einer „Fürstenmacht“- oder gar einer Landesausstellung stemmen. „Neuburg war schließlich ein Fürstentum!“

Nun müssen Teichmann und Henker der Stadt aber erst einmal bis Ende des Jahres ein Konzept vorlegen, so ist es auf Wunsch der Stadt vereinbart worden. Darin enthalten werden eine kurz- und eine mittelfristige Planung hinsichtlich des Stadtmuseums sein, kündigt Michael Henker an. Auch was das Personal und die Ausgaben angeht, will er der Stadt ein Konzept präsentieren.

