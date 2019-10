10:44 Uhr

Das Neuburger Tanztheater zeigt das "Traumfresserchen"

Bereits die kleinsten Neuburger Tänzerinnen brillierten im „Traumfresserchen“. Sie vertrieben tanzend die bösen Träume der Prinzessin, die am Ende endlich schlafen durfte.

Von Elke Böcker

Voller Inbrunst und mit sichtlicher Freude nahmen die Schülerinnen der Städtischen Schule für Tanztheater Neuburg ihre begeisterten Gäste mit ins geheimnisvolle Schlummerland. Aus organisatorischen Gründen habe es sich dieses Jahr ergeben, dass die alljährliche Aufführung mit den ganz jungen Schülerinnen stattfände, so Angela Kockers in ihrer Begrüßung. Sie habe also ein Stück ausgewählt, das auch die kleinen Balletttänzerinnen mit Freude erfüllen könne.

Der König (Matilda Schneider) trifft im Wald das Traumfresserchen (Tessa Dauser).

So machten sich denn unter der sensiblen und wie immer beeindruckenden Leitung von Angela Kockers sogar die Allerkleinsten auf die Suche nach einem Heilmittel für die schlaflose Prinzessin des fernen Schlummerlandes. Im Neuburger Stadttheater, dessen Mitarbeiter und dessen Bühne Angela Kockers ganz besonders schätzt, entstand so ein berührendes, zu Herzen gehendes Märchen voll der kindlichen Begeisterung.

Grundlage war Michael Endes Buch "Das Traumfresserchen"

In Michael Endes wunderbarem Kinderbuch „Das Traumfresserchen“ ist Schlaf das Allerwichtigste und eine schlaflose, von Albträumen und Nachtmahren gejagte Prinzessin leidet natürlich ganz besonders. Durch diese Geschichte geleitete – vor dem roten Samtvorhang – die Erzählerin Marie-Sophie Rapp. Auf der Bühne konnte man dann Endes zauberhaften Fantasie- und Märchengestalten begegnen: Die edle Königin, die hübsche Prinzessin Schlafittchen, schöne Hofdamen, brave Diener, entzückende Hofnarren, ein gestrenger Schlafminister und hilflose Gelehrte tanzten und spielten mit sparsamer Gestik und großem Ausdruck die Geschichte.

Die Ministerin des Schlafes (Antonia Meier) gibt dem König (Matilda Schneider) die Gesetze.

Auch der König, den Mathilda Schneider mimte, ließ mit wenigen Worten, aber umso mehr Körpersprache, seine verzweifelte Suche nach einem Schlafmittel für sein armes Kind sichtbar werden. Egal, ob im Hafen bei den munteren Matrosen und ihrem Kapitän oder im Wald bei den lustigen kleinen Tieren – des Königs Suche blieb ergebnislos.

Die bösen Traumwesen wurden in wilden Tänzen gefressen

Doch irgendwann traf der sichtlich verzweifelte Regent das „Traumfresserchen“. Tessa Dauser hat sich auf erfrischende Art und Weise in dieses Fantasiewesen mit dem „Hornmesserchen“ verwandelt, das der kleinen Prinzessin helfen kann. Jetzt wurden all die bösen Traumwesen in ihren herrlichen Kostümen in wilden Tänzen gefressen und dann kamen auch noch die guten Träume tanzend auf die Bühne. Sämtliche Schlossbewohner und Waldtiere tauchten noch einmal auf und das Happy End – der ruhige Prinzessinnen-Schlaf – war ein märchenhafter, mitreißender Schluss. Großer Applaus für die Tänzerinnen!

