vor 54 Min.

Das Pfarrersehepaar Fritzsch sagt Adieu

2004 kam Reinhold Fritzsch nach Ludwigsmoos, zwei Jahre später folgte ihm seine Frau Anita Müller-Fritzsch nach Untermaxfeld. 2013 teilten sie sich schließlich die Pfarrersstelle in Untermaxfeld. In dieser Woche ist für beide nun offiziell Schluss.

Reinhold Fritzsch und seine Frau Anita Müller-Fritzsch gehen in den Ruhestand. Warum der Abschied aus Untermaxfeld getrübt wurde.

Von Claudia Stegmann

Am Montagnachmittag kam der lang ersehnte Brief aus dem Landeskirchenamt. Darin steht sinngemäß schwarz auf weiß, dass Reinhold Fritzsch (63) und seine Frau Anita Müller-Fritzsch (63) ab sofort ihren Ruhestand einläuten dürfen. Für das evangelische Pfarrersehepaar war das lange Zeit nicht klar. Denn ihren Wunsch nach einer Altersteilzeit und einer damit verbundenen Freistellungsphase mussten sie sich genauso erkämpfen wie die Höhe ihrer Pensionsbezüge. Ein Rechtsstreit gegen ihren Arbeitgeber, die evangelisch-lutherische Kirche, war das letzte, was sie sich zum Abschluss ihres Berufslebens gewünscht hätten. Doch seit Montag ist es offiziell: Reinhold Fritzsch und seine Frau haben beide ihre letzten Arbeitstage in dieser Woche. Das Pfarrhaus ist bereits weitestgehend ausgeräumt, der finale Umzug in ihre neue Heimat Markt Erkheim bei Memmingen ist für Anfang September geplant.

Der Abschied von der Untermaxfelder Kirchengemeinde wurde bereits gefeiert. Etwa 150 Gäste kamen zu dem Fest in die Donaumooshalle, um gemeinsam zu essen und die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. 2006 war Anita Müller-Fritzsch nach Untermaxfeld gekommen, 2013 kam ihr Mann dazu, der bis dato die Kirchengemeinde in Ludwigsmoos betreut hatte. Nach zwei Vollzeitjobs teilten sich die Eltern dreier erwachsener Kinder nun eine Stelle. „Nachdem wir zuvor beide voll am Limit waren, hatte die Situation etwas sehr Positives für uns, weil wir nun Beruf und Familie unter einen Hut bringen konnten.“

Nach dem Abschiedsfest in der Donaumooshalle zogen die Gäste in die Kirche zum Gottesdienst. Die Vereine standen mit ihren Fahnenabordnungen Spalier. Bild: Manuel Fischedick

Diese Veränderungen hat das Ehepaar Fritzsch nach Untermaxfeld gebracht

In Untermaxfeld hat das Pfarrersehepaar so manche Veränderungen durchgesetzt. Dabei musste Reinhold Fritzsch mit seinen Ideen stets behutsam und bedacht herangehen, denn Untermaxfeld sei eine „konservative Gemeinde“, die nicht so leicht neue Wege mitgehe. So sei der Kirchenvorstand beispielsweise nicht immer mit seiner Musikauswahl für die Gottesdienste einverstanden gewesen. Moderne Popmusik in der Kirche? Das ging manchem dann doch zu weit. Doch für Reinhold Fritzsch war das genau der Schlüssel zum Erfolg. „Im Glauben bin ich sehr traditionell. Aber in der Umsetzung bin ich sowas von locker!“ Das war auch seine Devise bei den Gottesdiensten zum Valentinstag, die der gebürtige Nördlinger bewusst abseits der kirchlichen Regularien gestaltete, um damit auch Konfessionslose anzusprechen. Eine „coole Stimmung“ habe an diesen Tagen im Gotteshaus geherrscht, die auch Protestanten zu schätzen gewusst hätten.

Auch die Geburtstagssegensgottesdienste, die es in dieser Form in der Region sonst nirgends gibt, hat Reinhold Fritzsch ins Leben gerufen, um Kirche für die Menschen wieder greifbarer und lebensnaher zu machen, wie er erklärt. Das Konzept: Einmal im Monat durften sich alle über 70-Jährigen, die im jeweiligen Monat Geburtstag hatten, ein Lied wünschen, das dann gemeinsam im Gottesdienst gesungen wurde. „Da waren mitunter auch schwere Karfreitagslieder dabei, die wir dann mitten im Sommer gesungen haben.“ Doch den Kirchenbesuchern gefiel’s: Mit dieser Aktion sei es gelungen, den Geburtstag wieder mit der Kirche in Verbindung zu bringen und gleichzeitig das Liedgut zu beleben.

Auch Anita Müller-Fritzsch ist für eine Neuerung in Untermaxfeld verantwortlich: Das Konfi-3-Konzept, das den bisherigen Präparandenunterricht abgelöst hat. Die Umstellung, die sich über vier Jahre erstreckt hat, ist nun abgeschlossen. Im Dekanat Ingolstadt ist Untermaxfeld damit eine von zwei Gemeinden, die dieses Konzept praktiziert.

Das Ehepaar Fritzsch durfte sich offiziell nicht verabschieden

An all das und noch vieles mehr haben die Fritzsches beim Abschiedsfest in der Donaumooshalle erinnert. Nachdem das Paar sich von allen Gästen persönlich verabschiedet hatte, wechselte die Festgemeinde in die Kirche zum Gottesdienst. Diesen beendete das Paar mit einem Tanz – einer Rumba, die Anita Müller-Fritzsch zusammen mit Tanzlehrer Bernhard Gems einstudiert hatte. Im Kreise drehend und ohne Talar schwebten sie aus der Kirche hinaus. „Wir haben uns dabei in alle Richtungen verabschiedet – von der Kirche und von den Kirchenmitgliedern“, sagt Anita Müller-Fritzsch. Und ihr Mann ergänzt: „Das war so cool!“

Bei ihrem letzten Gottesdienst tanzte das Ehepaar Fritzsch aus der Kirche heraus. Die Rumba war ihre Art, Auf Wiedersehen zu sagen. Bild: Manuel Fischedick

Über dem Fest lag allerdings ein Schatten. Denn zu diesem Zeitpunkt war der Streit mit der Kirche noch nicht ausgestanden. Darin ging es zum einen um den Zeitpunkt ihres Ausscheidens aus dem Berufsleben, zum anderen aber auch um die Höhe ihrer Bezüge. Denn die richten sich nach dem Einkommen der letzten fünf Berufsjahre. In denen hatte sich das Paar allerdings eine Stelle geteilt. Die Löhne der Vollzeitstellen vor 2013 wurden in die Pensionsbezüge nicht eingerechnet. Erst nachdem sie vor Gericht zogen, wurde ihnen ein Teil ihrer Vollzeitgehälter angerechnet. Auch Fragen zum Eintritt in die Altersteilzeit blieben lange ungeklärt, was schließlich darin gipfelte, dass das längst geplante Abschiedsfest in der Donaumooshalle auf Anweisung von Dekan Thomas Schwarz als solches nicht mehr tituliert werden durfte. Aus dem „Abschiedsfest“ wurde deshalb ein „Gemeindefest“, noch nicht versandte Einladungen wurden vernichtet und die Presse ausgeladen.

Wie es in der Kirchengemeinde in Untermaxfeld jetzt weitergeht

All das hat bei den Fritzsches einen fahlen Beigeschmack hinterlassen. „Wir werden den Talar erst einmal einmotten und Distanz zur offiziellen Kirche suchen“, sind sich beide einig. Sie wollen nun Kraft für Neues schöpfen – „was immer das auch sein mag“.

Zumindest ein Wunsch hat sich für Anita Müller-Fritzsch doch noch erfüllt, nachdem die Altersteilzeit nun offiziell verbrieft ist. Sie hatte sich gewünscht, an ihrem letzten Arbeitstag am Donnerstag „frei, fromm und fröhlich“ gehen zu können. Und das sei jetzt der Fall.

Und wie es jetzt in Untermaxfeld weiter? Die Pfarrersstelle der evangelischen Gemeinde in Untermaxfeld bleibt nun für sechs Monate frei. Erst danach wird sie ausgeschrieben. „Frühestens im Sommer 2020“, so schätzt Reinhold Fritzsch, wird es einen Nachfolger geben. Über die Vakanz in dieser Zeit ist offiziell noch nicht entschieden. Sie wird sehr wahrscheinlich aber von den Pfarrern aus den Nachbargemeinden übernommen.

Themen Folgen