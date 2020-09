vor 47 Min.

Das Rollstuhl-Experiment: Wie barrierefrei ist Neuburg?

Im Rollstuhl durch Schmid- und Färberstraße in der Neuburger Innenstadt zu kurven, ist gar nicht so einfach.

Plus Der frühere Stadtrat Horst Winter setzt sich für einige Stunden in den Rollstuhl – um zu prüfen, wie barrierefrei die Innenstadt von Neuburg ist. Das Experiment offenbart Schwachstellen, aber auch positive Beispiele für Inklusion im Verkehr.

Er kann nicht selbst hinaufspazieren, in die Altstadt zum Schloss, Amtsgericht und Rathaus. Für einen Mann, gebunden an Krücken, Rollator, den Rollstuhl, scheinen diese Gebäude wie unerreichbar, wie ein Olymp, der über dem Alltag, den Geschäften der Innenstadt thront. Zumindest dürfte es sich für viele Menschen mit Handicap so anfühlen. So auch für Horst Winter an diesem Tag: Freiwillig und nur für ein paar Stunden setzt sich der ehemalige Stadtrat und Kreisvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt in den Rollstuhl. Im Grunde genommen ist er gesund und körperlich fit. Doch möchte er mit seinem Experiment zeigen, wie schwer es einige Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet haben, sollten sie an bestimmten Orten die Straße überqueren, in Bus und Bahn steigen oder durch die Kleiderständer mit neuer Herbstkollektion manövrieren müssen.

Im Rollstuhl durch Neuburg: Ex-Stadtrat Horst Winter hat es gewagt

Das Projekt beginnt am Spitalplatz, im Herzwerk der Arbeiterwohlfahrt, kurz Awo. Dort nimmt Horst Winter, 68, erstmals Platz im Rollstuhl. Das Vehikel hat er sich für diese Zeit von seiner Frau geliehen, die als Religionslehrerin eine vergleichbare Aktion an Schulen in Ingolstadt und Neuburg forciert. Eigentlich, sagt der Kommunalpolitiker dann, halte er nicht viel vom „so tun als ob“. Speziell dieses Experiment schafft in seinen Augen aber Verständnis für die Perspektiven von Menschen, die mit Einschränkungen leben – seien sie nun für ein Leben lang oder nur vorübergehend.

Immer wieder stoßen Rollstuhlfahrer im Innenstadtgebiet Neuburgs auf Stolpersteine und Schwachstellen. Bild: Elisa Glöckner

Bis sich die erste Hürde zeigt, dauert es nicht lange. Vorbei am Eiscafé San Marco duckt sich, eng gepfercht, das Kopfsteinpflaster unter dem Spitalplatz. Und obwohl Horst Winter erst seit wenigen Metern rollt, verlangt das Fahrzeug sportlich einiges von ihm. Der abgeflachte Granit macht es nicht besser. Weder für Eltern mit Kinderwagen noch für Senioren mit Rollatoren, Frauen mit Stöckelschuhen und Männer mit Schulterverletzungen.

Horst Winter im Rollstuhl: Der 68-Jährige braucht Kraft und Gleichgewicht

Denn unter den Nachwehen einer solchen Verletzung leidet auch der frühere dritte Bürgermeister. Jeder Dreh an den Rollstuhlrädern wird für ihn von Mal zu Mal mühsamer. Insbesondere dann, wenn der Weg an Steigung gewinnt. Bis zu sechs Prozent seien behindertengerecht, erklärt Horst Winter. In der Realität liegt der Wert oft darüber.

Ein gutes Beispiel für barrierefreie Parkplätze, sagt Horst Winter. Bild: Elisa Glöckner

Den Zebrastreifen passiert, die Galerie von Barbara Nassler rechts liegen gelassen, steuert der 68-Jährige Richtung Schrannenplatz. Die Straßen zu queren, gelingt ihm nicht immer problemlos. Zwar sind Bordsteinkanten in diesem Bereich oft abgeflacht. Will Horst Winter aber von der Straße auf den Gehweg, braucht er mindestens drei Anläufe, viel Kraft, Gleichgewicht und manchmal einen Schubs von hinten, um die zwei bis drei Zentimeter tatsächlich überwinden zu können. Er pustet.

Barrierefreiheit in Neuburg: Auch der Bahnhof hat Schwachstellen

Einige Radumdrehungen weiter liegt die Weinstraße – ein sehr gutes Beispiel für umgesetzte Barrierefreiheit, bekräftigt der SPD-Politiker. Ebenerdiger Bordstein, neues Pflaster, aufgefüllte Fugen. „Warum hat man nicht so weitergemacht?“, fragt er sich. In der Schmidstraße etwa, der Färberstraße? „Dass das nicht sofort passieren kann, versteht jeder.“ Doch müsse die Stadt anfangen und die Maßnahmen Straße für Straße, Ecke für Ecke realisieren.

Seitdem er elf Jahre alt ist, begleitet Horst Winter das Thema Inklusion. Der Freund mit den Glasknochen, die Frau im Rollstuhl, der türkische Untermieter: „Ich kam damit früh in Berührung, Teilhabe war für mich immer selbstverständlich.“ Wirklichkeit ist sie nicht überall. Vor allem nicht in der Neuburger Altstadt. Hier führt der Weg für Gehandicapte an den steinernen Löwen im Hofgarten vorbei über die Schlossmauer den Dr.-Reiter-Weg entlang. Mit dem Rollstuhl? Nicht stemmbar. Horst Winter steigt also ab, schiebt das Fahrzeug den Berg hinauf und gelangt über das Nadelöhr mit angezogenen Bremsen wieder nach unten. Tja, sagt er, die Priorität des Stadtverkehrs liege auf den Autos.

Hier könnte ein barrierefreier Übergang am Bahnhof entstehen. Bild: Elisa Glöckner

Die Innenstadt sei nicht die einzige Schwachstelle, was Barrierefreiheit in Neuburg betrifft. Auch der Bahnhof scheint diesbezüglich eine Geschichte zu sein, die immer wieder angestoßen und doch vertröstet wird – zuletzt durch das Coronavirus. Um beispielsweise in das Bahn-Center zu kommen, können Rollstuhlfahrer eine Rampe am vorderen Eingang benutzen. Allerdings ist sie so steil, dass sie kaum überwindbar scheint – auch nicht für Horst Winter, der es an diesem Nachmittag mehrmals versucht. Was wäre denn dabei, denkt er sich, die Rampe seitlich anzubringen, wie es bei der VR-Bank in der Luitpoldstraße der Fall ist? Was wäre dabei, einen behindertengerechten Übergang zu Gleis drei und vier am nordöstlichen Ende des Bahnhofs zu installieren? „Das ginge mit einem entkoppelten Übergang ganz einfach und kostet nicht die Welt.“ 10.000, vielleicht 15.000 Euro. Dafür setzen sich der Sozialverband VdK und die Awo schon seit langem ein. Erst am 9. September wieder schrieben sie an die Bahn und baten um ein Treffen und eine gemeinsame Lösung.

Sie sind nicht die einzigen. Auch der frühere Bahnangestellte und ehemalige CSU-Stadtrat Fritz Goschenhofer appelliert in einem offenen Brief an den Präsidenten der Deutschen Bahn. „Wie lange muss denn noch darauf gewartet werden, bis für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, für Familien mit Kinderwagen, für Reisende mit Fahrrädern und schwerem Gepäck, dieser unerträgliche Zustand beendet ist?“, kritisiert er. Der Frust sitzt tief.

Mit dem Rollstuhl durch Neuburg: Horst Winter, hat sich dem Experiment gestellt. Bild: Elisa Glöckner

Frust, den andere Menschen so nicht artikulieren können oder wollen. Deshalb will Horst Winter es tun. Ein Sprachrohr sein, wie er es nennt. Ihm ist es wichtig, zu betonen, dass Inklusion nicht alleinige Aufgabe von Institutionen, Unternehmen und Behörden ist. „Teilhabe muss im Kopf losgehen und bei jedem einzelnen stattfinden“, sagt er. Inklusion beginnt beim Individuum. Das sei die Prämisse, um sie in der Realität streuen zu können.

