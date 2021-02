vor 16 Min.

Das Stadtmuseum Ingolstadt wird 40 Jahre alt

Jahrtausendealte Stadtgeschichte in alten Mauern: Vor 40 Jahren wurde das Stadtmuseum im Kavalier Hepp in Ingolstadt eröffnet. Dazu kamen im Laufe der Zeit auch zwei Außenstellen. Welche das sind.

Rund um die Ingolstädter Altstadt liegt ein Ring aus lang gestreckten Ziegelbauten, deren exzentrischer Grundriss sich vor allem auf Luftbildern offenbart. Ungewöhnlich ist auch die Bezeichnung dieser Bauten, die Kavaliere, die sich auf den Bau der Landesfestung im 19. Jahrhundert beziehen.

Eigenwillig war auch die Entscheidung des OB-Kandidaten Peter Schnell, einen dieser markanten Ziegelbauten als Sitz der städtischen Sammlungen, des Stadtarchivs und der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek vorzuschlagen. Diese Institutionen fristeten seit ihrem Auszug aus dem Neuen Schloss ein provisorisches Dasein. Das Stadtmuseum war gar nicht mehr zu besichtigen.

Das Stadtmuseum Ingolstadt wurde 1981 im Kavalier Hepp eröffnet

Anfang des Jahres 1981 konnte Siegfried Hofmann als Leiter von Stadtarchiv, Wissenschaftlicher Stadtbibliothek und Stadtmuseum das letzte Teilstück des zehnjährigen Ausbauprozesses im Kavalier Hepp eröffnen. Dank seines langjährigen Engagements und seiner fachlichen Kompetenz ist es gelungen, für die Geschichte Ingolstadts einen würdigen Rahmen zu schaffen und die Sammlung nach fast zwanzig Jahren wieder einem breiten Publikum zu öffnen. Seither hat sich das Stadtmuseum im Kavalier Hepp immer weiterentwickelt: 1991 wurde die Abteilung Handwerk und Industrie eröffnet, 1999 das Spielzeugmuseum.

Weitere Abteilungen entstanden in eigenen Häusern: das Bauerngerätemuseum in Hundszell 1995, die Gedenkstätte im Marieluise-Fleißer-Haus 2000/2020 in der Kupferstraße 18. Eigentlich ist das Museum mit seinen Sammlungen wesentlich älter: Den Anstoß zur Gründung des Stadtmuseums hatten Mitglieder des 1865 entstandenen Geschichtsvereins gegeben. Dessen Sammelgut diente als Grundstock des Museums, das zunächst im Rathaus, dann in der Hohen Schule untergebracht war. Die nächste Station war das Neue Schloss. 1981 fand es sein jetziges Zuhause und bildet seit jeher diese Einheit von Stadtarchiv, Wissenschaftlicher Stadtbibliothek, Stadtmuseum und dem Historischen Verein Ingolstadt als Kooperationspartner. (nr)





