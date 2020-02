10:57 Uhr

Das bietet der Weiberfasching der Neuburger Pfadfinder

Plus Hexentanz und Fanfarenzug: Der Weiberfasching der Neuburger Pfadfinder hat Tradition. Worauf sich Party-Besucher diesmal freuen können.

Von Julia Abspacher

Der diesjährige Fasching geht in die heiße Phase und auch die Vorbereitungen der Neuburger Pfadfinder laufen auf Hochtouren. Seit drei Wochen läuft der Aufbau im Marstall, rund 20 aktive und ehemalige Pfadfinder werkeln gleichzeitig herum. Insgesamt sind rund 50 von ihnen unter der Woche und am Wochenende im Einsatz, dass für den Kinderball am 15. Februar und den großen Weiberfasching am 20. Februar alles rechtzeitig bereit ist. Bühne und Bar stehen schon, jetzt folgt noch der Feinschliff mit farbenfrohen und gruseligen Dekorationen, damit der Hexenkessel dann so richtig brodeln kann.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Der Weiberfasching der Pfadfinder ist seit 40 Jahren in Neuburg verankert Seit mehr als 40 Jahren steht der Weiberfasching der Pfadfinder im Kalender der faschingsbegeisterten Neuburger, gut 500 Besucher feiern dann gemeinsam im Marstall. Zum dritten Mal veranstaltet der Neuburger Stamm in diesem Jahr am Samstag zuvor von 14 bis 17 Uhr zusätzlich einen Kinderball. „Wir sind nun einmal eine Jugendorganisation“, sagt Anette Schiele, Neuburger Stammesvorstand, „und wollten einfach auch für kleine Besucher etwas anbieten – bei der Party an Weiberfasching ist der Eintritt ja erst ab 18“. Die Kinder und ihre Eltern können sich auf die Garde Young Fire aus Irgertsheim, DJ Tommy, Spiele, einen Kostümwettbewerb, Kuchen und Süßigkeiten und jede Menge Konfetti freuen. „Das Konfetti ist recycelt, als Pfadfinder achten wir natürlich auf solche Dinge. Aber Spaß muss eben auch sein.“ Die große Sause am 20. Februar beginnt um 20 Uhr, eine halbe Stunde später startet der traditionelle Hexentanz auf dem Ottheinrichplatz vor dem Marstall. Wie schon in den vergangenen Jahren sind der Fanfarenzug und „Spectaculum de diabolico“ dabei und heizen der Menge ein. Auf der Party selbst kümmern sich „The Twisters“ aus dem Landkreis für die passende Musik. Einlass zum Weiberfasching der Neuburger Pfadfinder ist ab 18 Die fünfköpfige Band ist zum ersten Mal beim Weiberfasching im Marstall dabei, der ein oder andere kennt sie aber vielleicht von Auftritten wie auf dem Burschenball in Schönesberg. Manfred Enders ist wie üblich für das leibliche Wohl der Gäste zuständig und serviert Burger und Sandwiches. Für Getränke gibt es zwischen 20 und 22.30 Uhr eine Happy Hour. Einlass ist grundsätzlich ab 18 Jahren, Rucksäcke sind nicht erlaubt. Der Kartenvorverkauf ist bereits in vollem Gange, wobei Karten im Café Ozon und bei der Reise-Insel zu bekommen sind – außerdem an der Abendkasse. Der Einlass zum Kinderfasching ist kostenlos.

Themen folgen