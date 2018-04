vor 35 Min.

Das dreifache Frühlingserlebnis in Neuburg

Das Wetter verspricht gut zu werden, sodass einem sonnigen Einkaufs- und Erlebnisbesuch am Wochenende in Neuburg nichts entgegensteht.

Am Wochenende laden wieder Dult, Krammarkt und der Marktsonntag nach Neuburg und dem Südpark ein. Da geht es um mehr als nur Einkaufen.

Es ist eine Veranstaltungsreihe, die seit vielen Jahren die Massen mobilisiert und den Frühling in der Neuburger Shoppingwelt einläutet. An vier Veranstaltungstagen locken drei Attraktionen in die Ottheinrichstadt. Den Rahmen bildet vom 12. bis 15. April die Frühjahrsdult mit Fahrgeschäften, Schaustellern und kulinarischen Schmankerln auf dem Schrannenplatz. Weitere Höhepunkte sind dann am Sonntag der große Krammarkt sowie der verkaufsoffene Sonntag der Geschäftswelt.

Die kleinen Gäste dürfen sich den Freitagnachmittag als ihren ganz persönlichen Tag vormerken. Neben ermäßigten Fahrpreisen lockt auch heuer wieder das Traumtheater mit einem eigenen Kinderprogramm auf den Schrannenplatz. Abgerundet wird der Kinderspaß durch ein Kinderkarussell sowie einen Kettenflieger.

Am Sonntag, 15. April, erstreckt sich der Jahr für Jahr bestens angenommene Krammarkt auf die Rosen-, Färber-, Schmid-, Hechten-, Mazillis- und Weinstraße. Die sechs Straßen werden von 10 bis 18 Uhr in eine Fußgängerzone umfunktioniert und bilden damit die ideale Ergänzung zum verkaufsoffenen Sonntag der Geschäftswelt, die ihre Pforten von 13 bis 18 Uhr öffnet.

Das große Areal des Krammarkts erlaubt eine ansprechende Anordnung der Stände. So finden sich diesmal mehr als 50 Fieranten mit den unterschiedlichsten Angeboten von Haushaltswaren bis hin zum Kunsthandwerker. Wer dabei dem großen Trubel entgehen möchte, sollte den ruhigeren Vormittag zum Stöbern nutzen.

Shuttle-Bus zum Südpark: Der Neuburger Südpark wird heuer erneut mit einem kostenlosen Shuttlebus angefahren. Zwischen 13 und 18 Uhr pendelt der Bus im 30-Minuten-Takt zwischen der Haltestelle am Hofgarten und dem Einkaufszentrum.

Wochenmarkt: Aufgrund der Frühjahrsdult findet der Samstagswochenmarkt am 14. April in der Adlerstraße und um den Schrannenplatz statt.

Alles Infos zum ereignisreichen Frühjahrswochenende gibt es unter www.neuburger-dult.de

