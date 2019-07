vor 25 Min.

Das erste Auto der Weltgeschichte wird rekonstruiert

Studenten wollen an der Technischen Hochschule Ingolstadt Historisches nachbauen. Weil das Funktionsmodell gut rollt, beginnt nun die eigentliche Arbeit.

Von Manfred Dittenhofer

Zuerst knattert es gewaltig, als der Kompressor Druckluft erzeugt. Dann öffnet Student Tom Kretschmann ein Ventil. Die Luft strömt an das Windrad mit den acht Schaufeln und bringt so das Rad zum Rotieren. Mithilfe einer Übersetzung wird die Bewegungskraft auf die Achse gelegt. Und schon rollt das seltsame Vehikel vorwärts. Versuch geglückt. Eine wichtige Hürde hin zur Rekonstruktion des allerersten Automobils ist genommen. Nun geht die Technische Hochschule Ingolstadt daran, das Gefährt mit originalen Bauteilen zu rekonstruieren.

Was in Ingolstadt gebaut wird, begann am Hof des Kaisers von China

THI-Studenten wollen das erste Automobil der Weltgeschichte nachkonstruieren. Das dampfgetriebene Gefährt wurde in den 1670er Jahren am Hof des Kaisers von China entwickelt, damals in Modellgröße gebaut und auch vorgeführt. Der Erfinder, der flämische Jesuit Ferdinand Verbiest, hinterließ Beschreibungen, aber keine Konstruktionspläne.

Nachdem in einer früheren Semesterarbeit zunächst auf Basis von Verbiests Angaben Konstruktionspläne erstellt wurden, bauten Studenten in diesem Semester mit modernen Materialien zunächst ein sogenanntes Funktionsmodell. Damit überprüften sie wichtige Teilfunktionen, wie die Stabilität und die Wirksamkeit des historischen Getriebes und des Windrades. Es sollte nachgewiesen werden, ob sich ein dampfgetriebenes Fahrzeug fortbewegt. Das Funktionsmodell hat schon mal bewiesen: Ein durch ein Windrad angetriebenes Fahrzeug bewegt sich nur mit dem Druck des Dampfes.

Nun folgt bald der zweite Schritt. Das Modell wird mit historischen Materialien nachgebaut werden. Während beim Funktionsmuster ein Kompressor für Druck sorgte, wird beim historischen Modell ein Kessel auf einer Feuerschale nach dem Prinzip der Dampfmaschine eingesetzt. Die dazu benötigten Holzteile liefert die Montessori-Schule Ingolstadt. Die Metallteile für den Kessel kommen von der Audi AG. Insgesamt wird das Modell aus 86 Teilen bestehen, der Großteil aus Holz.

Anfang 2020 soll das historische Automobil in Ingolstadt fertig gebaut sein

Professor Thomas Suchandt betreut das Projekt. Die studentische Gruppenarbeit für das Semester ist mit dem Bau des Funktionsmodells abgeschlossen. Ein Student wird das Projekt nun weiterhin betreuen und Kontakt zu den Zulieferern halten. Sobald alle Teile gefertigt sind, beginnt der Zusammenbau. Suchandt rechnet damit, dass das Modell Anfang des kommenden Jahres fährt. Wenn dann alles funktioniert, sollen vier Nachbauten des historischen Vorbilds gefertigt werden. Eines geht in die Autowelt nach Brüssel, eines erhält die Audi AG, eines wird in China einen gebührenden Platz finden. Und eines bleibt am Konfuzius-Institut.

Die Erkenntnisse gehen zurück auf die Forschungen von Gerd Treffer, Leiter der historischen Projekte des Audi Konfuzius-Instituts. Er hatte alle Daten zum ersten fahrenden Automobil gesammelt und seine Ergebnisse in der institutseigenen Schriftenreihe publiziert.

