„Das große Backen - Die Profis“: Regina Lanz im Finale

Plus Konditormeisterin Regina Lanz hat das Backen schon als Kind von ihrer Mutter gelernt. Wie sie sich nun in einem Wettbewerb zwischen Profis vor laufender Kamera behauptet.

Von Dorothee Pfaffel

Das Backen gehörte schon immer zum Leben von Regina Lanz. Ihre Eltern betreiben eine Landwirtschaft – da war es selbstverständlich, dass die Mutter jeden Tag für frischgebackenen Kuchen auf dem Tisch sorgte. Am Sonntag gab es sogar Torte. „Da hab’ ich dann als Kind einfach mitgebacken“, erinnert sich die 28-jährige Konditorenmeisterin, die gebürtig aus dem Rainer Ortsteil Oberpeiching kommt und vor Kurzem nach Neukirchen gezogen ist. Seit mehreren Jahren backt sie schon für das „Café am Theater“ in der Neuburger Altstadt – und das wird sie auch unter den neuen Pächtern tun. Derzeit ist Regina Lanz im Fernsehen zu sehen, sonntags um 17.45 Uhr auf Sat.1 bei „Das große Backen – Die Profis“. Diesen Sonntag allerdings das letzte Mal. Dann steht sie mit Teamkollegin Sybille Langner im Finale des TV-Wettbewerbs.

Regina Lanz und Sybille Langner sind Team Schwarz. Schwarz – das steht für Eleganz. Und tatsächlich waren die Backwerke des Teams in allen drei bisherigen Sendungen immer ganz fein und filigran gearbeitet, einfach wunderschön anzusehen. Aber nicht nur das. Die Torten und Pralinen schmeckten auch hervorragend, urteilte die Jury – bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt (Motivtorten-Expertin), Christian Hümbs (mehrfacher „Patissier des Jahres“) und Günther Koerffer (Hofkonditor am Schwedischen Königshaus) – jedes Mal. Christian Hümbs sagt über Lanz und Langner: „Team Schwarz fasziniert mich von der ersten Minute an. Geschmacklich sind die Mädels für mich die Stärksten im Feld.“

"Das große Backen": Neuburgerin Regina Lanz zeigt im Finale ihr Können

Die beiden jungen Frauen kämpfen am Sonntag gegen vier Männer: Team Grün, zwei Wiener, die bislang bei den Jury-Bewertungen meist hauchdünn vor Team Schwarz lagen, und Team Rot, zwei hoch motivierte und kreative junge Männer aus Stuttgart, die allerdings noch keine Aufgabe für sich entscheiden konnten. Die Sendung ist bereits abgedreht, doch wer gewinnt, ist streng geheim. „Man darf kein Team unterschätzen“, sagt Regina Lanz und hält damit die Spannung hoch. Was sie schon einmal verrät: Sie wird bei einem Zuckerschaustück ihr ganzes Können zeigen. „Das lag in meiner Verantwortung und trägt meine ganz eigene Handschrift.“

Wie die 28-Jährige findet, waren die größten Herausforderungen bisher, eine fünfstöckige Hochzeitstorte, die bei Team Schwarz zwar leicht schief geriet, aber geschmacklich und gestalterisch überzeugte, und die Überraschungsaufgabe, eine Sachertorte ohne Rezept zu backen und sie dann auf einem spontan anzufertigenden Zuckerständer zu präsentieren. Im Finale dürften diese Aufgaben aber noch einmal getoppt werden. Unter anderem 100 Eclairs werden sie zubereiten müssen, kündigt die Konditorenmeisterin an.

Die Kandidaten von "Das große Backen" haben immer noch Kontakt

100 Eclairs, fünfstöckige Hochzeitstorten – das sind unglaubliche Mengen. Wer das nach dem Dreh alles isst? „Wir haben gegenseitig die Arbeiten der anderen Teams probiert“, erzählt Regina Lanz, selbst eher klein und zierlich. Den Rest hätten dann die Produktionsmitarbeiter mit nach Hause genommen. „Weggeschmissen wird nichts.“ Was die 28-Jährige besonders freut: Den rosa Schoko-Flamingo, den sie mit ihrer Teamkollegin in der ersten Sendung angefertigt hat, hat sich Moderatorin Enie van de Meiklokjes gesichert.

Auch wenn der Dreh nun schon einige Zeit zurückliegt, der Kontakt mit den anderen Teilnehmern und zur Jury besteht weiter. Demnächst soll es ein Treffen in Wien geben, erzählt Regina Lanz und freut sich hörbar. Glücklich macht sie auch das viele positive Feedback, das sie seit Beginn der TV-Ausstrahlung erhält – von Bekannten, aber auch von Fremden. „Das ist ein ganz tolles Gefühl!“

Das Finale von „Das große Backen – Die Profis“ wird am Sonntag um 17.45 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.

