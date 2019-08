16:08 Uhr

Das ist beim Waldfest der Naturfreunde Neuburg geboten

Lydia und Herbert Schatzmann von den Naturfreunden Neuburg erwarten am Wochenende viele Gäste.

Die Naturfreunde laden am Wochenende zu einem großen Fest mit Biergartenatmosphäre am Rand des Sehensander Forsts ein. Was die Besucher erwartet.

Von Johannes Bahr

Lärm, viel Verkehr, graue Häuser. Selbst in der Kleinstadt Neuburg ist man davon nicht verschont. Das alles könnte man glatt vergessen, wenn man kurz hinter Sehensand auf das Naturfreundehaus trifft.

Bei den Naturfreunden Deutschland handelt es sich um einem Verband, der sich den Themen Umweltschutz, sanfter Tourismus sowie Sport und Kultur verschrieben hat. Insgesamt gibt es 280 Häuser in Deutschland. Seit acht Jahren engagiert sich der Vorsitzende der Ortsgruppe Neuburg, Herbert Schatzmann, zusammen mit seiner Frau Lydia am Rande des Sehensander Forstes. Jeden Sonntag werden für circa 80 bis 100 Gäste zwischen 13 und 18 Uhr die Pforten des Naturfreundehauses geöffnet. Egal ob Wanderer, Radfahrer oder Naturbegeisterte, alle sind herzlich zu Kaffee und Kuchen eingeladen. „Besonders freue ich mich immer wieder über unsere Gäste, die unser Angebot wie die selbst gebackenen Kuchen gerne annehmen“, beschreibt Schatzmann die Freuden an seinem Engagement. „Insgesamt ist auch der große Zusammenhalt, den es bei uns gibt, einfach nur toll, jeder hilft hier jedem“, ergänzt Lydia Schatzmann. Das ehemalige Bahnwärterhaus aus den 1960er Jahren ist für viele zu einer festen Zwischenstation ihrer Wanderungen oder Radtouren geworden.

Auch der Spielplatz wurde aufgehübscht. Bild: Laura Freilinger

Das Haus der Naturfreunde Neuburg wurde renoviert

In den letzten Jahren hat sich hier allerdings einiges getan, vor allem diese Saison ist einiges renoviert worden: Nicht nur der Kinderspielplatz wurde eingezäunt und neugestaltet, sondern das komplette Gelände inklusive Vereinshaus renoviert: Hier eine neue Decke, da eine neue Verkleidung für die Hütte im Hintergarten, überall wurde mit Unterstützung anderer Naturfreunde fleißig gearbeitet. Allein 40 Kubikmeter Humus sind für die Begradigung der Flächen hinter dem Haus benötigt worden.

Schatzmanns ganzer Stolz ist aber der neue Vorgarten, wofür sogar eine eigene Beraterfirma engagiert wurde: 270 Stauden mit Blumen in den verschiedensten Farben wurden in den angelegten Garten vor dem Haus gepflanzt, an denen sich zahlreiche Bienen und Hummeln ans Werk machen. Der Einsatz kann sich sehen lassen. „Circa 370 Arbeitsstunden mussten investiert werden“, bestätigte Schatzmann den Aufwand, der insgesamt etwa 6000 Euro an Kosten mit sich gebracht hat.

Am kommenden Sonntag, 11. August, können sich alle Besucher selbst ein Bild von den Neuerungen machen: Ab 11 Uhr laden die Naturfreunde Neuburg zu ihrem alljährlichen Waldfest ein, das wieder den Höhepunkt des Vereinsjahrs darstellt. Für die musikalische Untermalung sorgt Musiker Christoph Leinfelder und auch kulinarisch werden die Gäste bestens versorgt: Neben Steaks, Bratwürsten und Salaten stehen zum Ausschank alkoholfreie Getränke und Biere bereit. Vier Zelte sorgen für die Atmosphäre eines großen Biergartens. Am Nachmittag bieten die Naturfreunde-Frauen Kaffee sowie selbst gebackenen Kuchen und Torten an. Es wird mit 300 bis 400 Gästen gerechnet, die dann bei guter Stimmung und hoffentlich angenehmem Wetter ein Stückchen Natur genießen und wertschätzen können. Ganz ohne das Grau der Stadt.

