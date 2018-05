vor 20 Min.

Das ist das Programm der Kleinen Konzerte 2018

In der Schlosskapelle und in der Studienkirche finden ab Sonntag wieder viele Konzerte statt. Was in diesem Jahr alles geboten ist.

In der Studienkirche und in der Schlosskapelle in Neuburg finden heuer wieder zahlreiche Konzerte statt. Verschiedene Gruppen aus Neuburg und Umgebung musizieren jeweils sonntags um 19 Uhr an den zwei verschiedenen Spielstätten. Insgesamt sind es 17 Konzerte, 14 werden in der Schlosskapelle stattfinden und und drei in der Studienkirche Sankt Ursula. Vergangenes Jahr waren es noch zwölf in der Studienkirche und sechs in der Schlosskapelle. 1662 Besucher hörten zu. Das ist das Programm in diesem Jahr:

Den Auftakt macht Rainer Schmidt mit seinerAltzitheram 6. Mai in der Schlosskapelle.

Das nächste Konzert bestreiten Katharina Hofmann (Gesang) und Kilian Sprau (Klavier) am Samstag, 12. Mai, in der Studienkirche.

Weiter geht es mit dem Singkreis Gempfing am 13. Mai, wieder in der Schlosskapelle.

Am selben Ort schließt sich eine Woche später Vokallokal an mit Volksliedern in neuem Gewandt.

Am 27. Mai treten in der Schlosskapelle die m&m´s mit „Moondance“auf.

Für Stimmung sorgt in der Kapelle am 3. Juni die Schrobenhausener Hoagart´n-Musi.

Am Samstag, 9. Juni,ist das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble in der Studienkirche Sankt Ursula zu hören.

Danach geht es wieder in der Schlosskapelle weiter, mit Aura Dulcis am 10. Juni.

Eine Woche später, am Sonntag, 17. Juni, treten in der Schlosskapelle Christoph und Seon-Yeong Hoffmann mit Vibraphon & Marimbaphonauf.

Am 24. Juni spielt dort die Muskateller Saitenmusik mit Hackbrett, Querflöte, Zither, Harfe, Kontrabass und Gitarre.

Die Simon Gospel Singers sind am Samstag, 30. Juni,in der Studienkirche Sankt Ursula zu Gast.

Am 1. Juli tritt Double Emploi mit „Vibes & more“ auf. Zu hören sind in der Schlosskapelle Vibraphon, Kontrabass und Saxofon.

Der Chor Just for fun aus Augsburg schließt sich am 8. Juli in der Kapelle an.

Platerspil gastiert am 29. Juli in der Schlosskapelle.

Weiter geht es mit Luitilo´s Webergesang am 5. August am selben Ort.

Am 9. September ist „Grooves and Spheres“von Mallet Connection dort zu hören.

Den Abschluss der Neuburger Veranstaltungsreihe macht das Vokalensemble Capella Nova am 23. September, noch einmal in der Schlosskapelle. (nr)

Information Der Eintritt zu allen Kleinen Konzerten ist frei. Um Spenden wird jedoch gebeten. Organisiert wird die Veranstaltungsreihe von der Volkshochschule Neuburg, der Gemeinde der Christuskirche und der Studienstiftung Seminar.