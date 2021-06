Das liebe Geld und die Arbeit

Infoveranstaltung:Was leistet das Jobcenter?

Auf großes Interesse stieß die Veranstaltung im Bürgerhaus am Schwalbanger, die die Integrationslotsen des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen für ehrenamtliche Integrationshelfer zum Thema „Leistungen des Jobcenters“ organisiert haben. Neben diesem Thema war den Teilnehmern insbesondere auch die Gelegenheit wichtig, die Mitarbeiter der Behörde kennenzulernen und mit ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen. Da die Veranstaltung in Präsenz durchgeführt werden konnte, waren die Plätze auf der Teilnehmerliste schnell vergeben.

Nach einer kurzen Einführung durch den neuen Geschäftsführer des Jobcenters, Michael Pfaller, mit statistischen Zahlen zum Arbeitsmarkt im Landkreis, bekamen die Teilnehmer wichtige Informationen unter anderem zu den Zuständigkeiten und Leistungsarten des Jobcenters sowie nützliche Hinweise für die Antragstellung. Außerdem wurde erklärt, wie es zu unterschiedlichen Beträgen auf Bescheiden kommt und welche Faktoren dafür eine Rolle spielen.

Anschließend sprach Bianka Nold, Teamleiterin im Bereich Arbeitsvermittlung, über Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie Zuschüsse und Förderungen, die das Jobcenter für Auszubildende und Arbeitnehmer zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt anbietet. Die zahlreichen Fragen der Anwesenden zeigten, dass ein großer Informationsbedarf in diesem Bereich herrscht und viele die Förderangebote des Jobcenters in diesem Umfang nicht gekannt hatten. Von den Integrationslotsen werden daher regelmäßig Veranstaltungen angeboten, die Ehrenamtliche bei ihrem Engagement unterstützen. (nr)