13.12.2018

Das neue Jahr beginnt wie verhext

Die Theaterfreunde Klingsmoos haben ein neues Stück. Worum es darin geht

Das neue Jahr wird verhext im Donaumoos. Denn die Theaterfreunde Klingsmoos proben schon fleißig. Im neuen Jahr steht die zehnköpfige Truppe wieder auf der Bühne. Gespielt wird dieses Mal die „Verhexte Hex“ von Ralph Wallner. Schon seit Wochen arbeiten die Spieler eifrig im Saal des Sportheimes Klingsmoos an dem neuen und aufwendigen Bühnenbild. Alles wurde in Eigenregie erarbeitet und dekoriert. Auch Maske und Kostüm wird von den Spielern selbst ausgesucht.

In den drei Akten wird Tanja Leitner die Buckl-Walli verkörpern. Sie wohnt alleine in einer Holzhütte im Wald und wird von den meisten Dorfbewohnern als Hexe gefürchtet. Trotzdem nehmen viele heimlich ihre Hexereien in Anspruch. Aber nicht jeder will die Buckl-Walli weiterhin im Dorf haben. Wie das Ganze ausgehen wird, können sich die Besucher bei insgesamt sechs Vorstellungen ansehen. Gespielt wird an den Wochenenden vom 18. bis 20. sowie vom 25. bis 27. Januar. Beginn für die Freitags- und Samstagsvorstellungen ist jeweils 20 Uhr, sonntags starten die Aufführungen bereits um 18 Uhr. Einlass und Bewirtung ist jeweils 90 Minuten vor Beginn.

Neben Neuzugang Domagoj Pätzig und Dagmar Winkelmeier (Souffleuse) spielen auch heuer wieder Nicole Kuttenreich, Andreas Appel, Manuela Mosch, Gerhard und Marco Stemmer, Sandra Wimmer sowie Anna Brandner. An der Abendkasse werden nur noch Restkarten angeboten. Aus diesem Grund sollten Interessierte den Vorverkauf nutzen. Dieser findet am 14. und 21. Dezember, jeweils von 19 bis 21 Uhr oder am 30. Dezember von 13 bis 15 Uhr im Sportheim Klingsmoos statt. (nr)

