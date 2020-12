06:00 Uhr

Das passiert, wenn in Neuburg Kunst auf Handwerk trifft

Plus Was passiert eigentlich, wenn ein Schreiner die Zeichnung einer Künstlerin als Bauplan hernimmt und daraus einen richtig nützlichen Gegenstand wird? Diese Frage beantwortetet Schreiner Manfred Pettmesser aus Oberhausen zusammen mit Ute Patel-Missfeldt.

Von Manfred Dittenhofer

Die Künstlerin zeichnete eine typische Patel-Postkarte als Visitenkarte für die Schreinerei. Und da die Zeichnung in der Zeit der Corona-Krise entstand, als plötzlich Toilettenpapier gehortet wurde, funktionierte sie den Hutständer kurzerhand in einen Toilettenpapierständer um. Inspiriert von dem Bild, baute die Schreinerei Pettmesser den darauf dargestellten Ständer in zweifacher Ausfertigung nach. Anschließend bemalte die Künstlerin die Möbelstücke. Nun gibt es drei Unikate: Ein Postkartengemälde von Ute Patel-Missfeldt und zwei Ständer, die Hüte genauso tragen wie Toilettenpapier.

Mit diesem Projekt möchte Manfred Pettmesser auch ein Zeichen der Unterstützung für die Künstler setzen. Und er will darauf hinweisen, wie viele Anknüpfungspunkte es zwischen Kunst und Handwerk gibt. „Die Handwerker setzen oft Ideen von Künstlern um.“ Und genau bei diesem Aufeinandertreffen von Kunst und Handwerk entstünden Herausforderung und auch Ängste auf beiden Seiten, wie Manfred Pettmesser erklärt.

250 Postkarten-Sammelstücke der Neuburger Geschäftswelt

„Der Handwerker befürchtet, dass er die Ansprüche des Künstlers in der Realität nicht umsetzen kann. Und der Künstler ist besorgt darüber, dass seine künstlerische Idee bei der Umsetzung auf der Strecke bleibt. Aber solche Zusammenarbeiten können richtig toll sein“ Bei Ute Patel-Missfeldt rannte Pettmesser-Mitarbeiterin Heidi Etsberger mit ihrer Idee für die Postkarte offene Türen ein. Der Hutständer passt gut zur Hutmesse, die heuer bekanntlich ausfallen musste.

Das Toilettenpapier ist dabei nur ein genialer Gag. Für die regionale Geschäftswelt ist die Künstlerin schon immer gerne kreativ, das zeigen auch die inzwischen rund 250 Postkarten-Sammlerstücke, die sie bereits für die Neuburger Geschäftswelt gezeichnet hat. Einer der beiden Hutständer wird im Laden von Isabel Patel zu sehen sein. Der andere erhält einen Ehrenplatz in der Schreinerei.Und für Ausstellungen und Messen – vor allem rund um den Hut – stellt Manfred Pettmesser das Stück auch zur Verfügung.

