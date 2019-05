vor 17 Min.

Das sind die Träger des Kulturpreises 2019

Angela Kockers und der Verschönerungsverein erhalten die mit 2500 Euro dotierte Auszeichnung. Wie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die Entscheidung begründet.

Von Dorothee Pfaffel

Nun steht es fest: Den Neuburger Kulturpreis erhalten in diesem Jahr die Leiterin der Städtischen Schule für Tanztheater, Angela Kockers, und der Verschönerungsverein. Am 7. November wird der mit 2500 Euro dotierte Preis im Stadttheater zum 16. Mal verliehen.

Die Entscheidung wurde in der nicht-öffentlichen Sitzung des Stadtrats am Mittwoch getroffen. Es habe mehrere Vorschläge gegeben, sagte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Auf diese werde man möglicherweise in Zukunft zurückgreifen. „Es gibt so viele Menschen, die sich in Neuburg ehrenamtlich engagieren. Wir können nicht alle auf einmal würdigen.“

Der Neuburger OB lobt das Engagement der Kulturpreisträger

Angela Kockers habe den Kulturpreis verdient, weil sie „ganz hervorragende Arbeit im Ballettbereich“ leiste, erklärte der Oberbürgermeister. „Sie legt bei der Ausbildung von Jugendlichen höchstes Engagement an den Tag.“ Der Steckenreitertanz, den Kockers für das Schloßfest stets äußerst professionell vorbereite, sei ein wichtiges Stück Neuburger Kulturgut.

Axel Kalkowski ist Vorsitzender des Verschönerungsvereins. Bild: Xaver Habermeier

Für den Verschönerungsverein haben sich die Stadträte entschieden, weil die Mitglieder schon „viele Dinge in der Stadt angestoßen haben“, so Gmehling. Der Verein gestalte die Stadt aktiv mit, zum Beispiel durch die Straßenschilder-Erklärungen, den Gesteinslehrpfad und den Kräutergarten. Am Anfang hatte der Verein 42 Mitglieder, mittlerweile sind es ungefähr 180.

Der Neuburger Kulturpreis wird seit dem Jahr 2000 verliehen, zunächst jährlich, inzwischen im Zweijahresrhythmus. 2017 haben den Preis der Madrigalchor und Michael Henker, der Vorsitzende des Historischen Vereins, bekommen.

Themen Folgen