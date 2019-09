vor 54 Min.

Das sind die besten Schreiner

Die sechs Sieger erhielten Urkunden und Kinogutscheine. Für den zweiten und dritten Platz gab es je 50 Euro Preisgeld. Die Siegerin bekam 100 Euro. In der Mitte die drei Schreinerinnen (von links) Luisa Stemmer, Theresa Filbig und Lea Kluin.

Luisa Stemmer gewinnt die Kreisausscheidung des Schreinergesellenpreises „Die Gute Form 2019“

Von Manfred Dittenhofer

Ihre Freisprechung ist erst am Sonntag, aber Luisa Stemmer hat für ihr Gesellenstück zum Abschluss der Ausbildung zur Schreinerin bereits einen Preis erhalten. Sowohl die fünfköpfige Jury als auch das Publikum wählte ihren schwenkbaren Schreibtisch aus Eschenholz auf den ersten Platz der sechs Teilnehmer.

Insgesamt waren sechs ausgesuchte Gesellenstücke in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Neuburg-Rain ausgestellt worden. Eine Jury beurteilte die Möbelstücke nach mehreren Gesichtspunkten. Oberschreiner Andreas Weidmann erklärte die Kriterien: „Stehen bei der Gesellenprüfung vor allem Technik und Maßgenauigkeit im Fokus der Benotung, so sind bei dem Preis ’Die Gute Form 2019’ vor allem Gestaltung, Ausführung, Gedankengänge der Prüflinge, Originalität, Design und Funktionalität ausschlaggebend.“ Die angehenden Gesellen sollen eigene Ideen umsetzen. Alle Teilnehmer waren bereits vor der Kreisausscheidung ausgesucht, zählten also zu den besten und kreativsten der insgesamt 15 Gesellen der Schreinerinnung des Landkreises. Deshalb seien alle Sieger, sagt Schreinermeister Manfred Pettmesser, der als Lehrlingswart der Schreinerinnung die Ausstellung und Preisverleihung vorbereitet hatte. Wenn hier von Gesellen gesprochen wird, muss erwähnt werden, dass die ersten drei Plätze von Schreinerinnen belegt wurden. Den zweiten Platz hinter Luisa Stemmer, die bei der Schreinerei Pettmesser gelernt hatte, belegte Theresa Filbig von der Schreinerei Häckl mit ihrem Hängesekretär. Dritte wurde Lea Kluin von der Schreinerei Koch. Sie hatte ein Sideboard gefertigt. Eine Anerkennung für ihre Arbeit erhielten Simon Jackwerth, Schreinerei Koch, für sein Nachtkästchen, Ludwig Helfer, Schreinerei Kugler, für ein Sideboard und Thomas Leidl, Schreinerei Appel, für seinen Herrenschrank. Die Möbelstücke werden die Schreiner ein Leben lang begleiten. Luisa Stemmer wird den Landkreis beim Landesentscheid vertreten. „Die Gute Form“ ist ein bundesweiter Wettbewerb.

