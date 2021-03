vor 28 Min.

Das steckt hinter der Geschäftsaufgabe von K&L in Neuburg

Plus Der Textilhändler K&L-Ruppert schließt seine Filialen. Die hauseigenen Modemarken laufen aus. Die Läden übernimmt Schuh Schmid – auch im Südpark in Neuburg.

Von Elena Winterhalter

In gelben Großbuchstaben auf schwarzem Grund verkündet ein Aufsteller vor der K&L-Ruppert-Filiale im Neuburger Südpark die Nachricht von der Geschäftsaufgabe: „Total Ausverkauf“, darunter „Wir schließen“. „Schließen“ bedeutet in diesem Fall allerdings nicht, dass sich die Türen für die Neuburger Kunden schließen.

Vielmehr wird es einen Wechsel der Marken und Produkte im laufenden Geschäft geben. So erklärt es Rüdiger Herrmann. Der Marketing- und Verkaufsleiter ist für die rund 40 K&L-Filialen zuständig, klärt auf Anfrage unserer Zeitung über die Pläne des Unternehmens auf. „Die Marke K&L wird nach und nach verschwinden“, so Herrmann. „Das ist für uns eine Zäsur. Wir geben unsere eigenen Kollektionen nur schweren Herzens auf.“

Verträge der Neuburger Mitarbeiter bleiben unangetastet

Aber gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie schwierig es ist, eigene Kollektionen weltweit langfristig zu beschaffen. „Die Lager sind überall voll.“ Der Wechsel zum Markensortiment der Schmid Gruppe aus Neusäß sei auch ein Versuch, kurzfristiger reagieren zu können. Voraussichtlich bis Ende März läuft der Abverkauf in Neuburg. Die Schmid Gruppe übernahm K&L Mitte 2019. Anders als in anderer Filialen, beispielsweise in Donauwörth, müssen in Neuburg keine großen Umbauarbeiten vollzogen werden. Der Wechsel des Sortiments geschieht im laufenden Betrieb. Beim neuen Geschäftsmodell sollen verschiedene Textilienmarken vertrieben werden. Vor allem aber werde das Segment Schuhe vergrößert - wie es an anderen Schmid-Standorten bereits der Fall ist.

Die Verträge mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort bleiben unangetastet. „Wir werden sogar eventuell noch aufstocken, da wir ausgebildete Schuhfachverkäufer suchen“, sagt Herrmann. Diese Umstellung der Läden wie sie nun in Neuburg und auch in Donauwörth vonstatten geht, soll dem Verkaufsdirektor zufolge nach und nach auch an den übrigen K&L-Standorten in Süddeutschland durchgezogen werden.

Kosmetik-Salon zieht in Neuburger Innenstadt

Eine Neueröffnung gibt es in der Neuburger Hirschenstraße. Seit vergangenem Donnerstag empfängt dort Bettina Mattner in ihrem Salon „La Bella Vita“ Kunden zur Hand- und Fußpflege, nachdem sie vier Wochen lang die Räumlichkeiten umgebaut hat. Mit ihrem Salon war Mattner zuvor in Riedensheim und im Schwalbanger beheimatet. Jetzt hat sie eine neue Heimat in der Neuburger Innenstadt gefunden.

