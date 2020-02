10:13 Uhr

Das tut Neuburg für seine Fahrradfahrer

Plus Die Stadt Neuburg will an mehreren Stellen Verbesserungen für Radler vornehmen: Unter anderem soll eine Bahnquerung bei der Münchener Straße geprüft werden. Was ist außerdem geplant?

Für Radler soll sich die Situation in Neuburg an mehreren Stellen verbessern. Das hat der Verkehrsausschuss am Mittwoch beschlossen. So will die Stadt etwa einen sicheren Radweg zwischen Ostend und Schwalbanger schaffen – keine neue Idee, wie sich zeigt.

Verfolgt habe man diesen Plan bereits in den 90er Jahren, bemerkte Elfriede Müller von der CSU. Zuletzt wurde die Bitte von einem Mitglied der Stadtradlgruppe Pedalritter St. Ulrich bekräftigt. Derzeit müssen Radfahrer, die vom Schwalbanger ins Ostend und umgekehrt kommen, die Bahnunterführung Ostendstraße auf der Fahrbahn der Ostendstraße queren. Ein getrennter Geh- und Radweg sei allerdings nicht möglich, schilderte Birgit Peter-Fest von der Stadtverwaltung. Gesprächsthema war dieses Problem auch 2017 in der Arbeitsgruppe Radverkehr, die sich auf das Gevas-Gutachten „Fahrradstadt Neuburg an der Donau 2005“ berief. Neuburger Fahrradfahrer sollen die Bahn leicht queren können Ein Vorschlag war auch, einen Verbindungsweg von der Münchener Straße nach Neuburg-Ost zu realisieren, der mittels einer Röhre oder Brücke von der Franz-Hoffmann-Straße über oder unter den Gleisen bis ins Ostend weiterführt. „Ich glaube, dass diese Stelle sehr gut wäre“, betonte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU), zumal es dort relativ leicht sei, die Bahn zu queren. Elfriede Müller wandte ein, dass sich Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG allerdings oft schwierig gestalteten. Worauf Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (Freie Wähler) entgegnete: „Die 90er Jahre sind schon lange her.“ Seither habe es wohl auch bei der Bahn Personalwechsel gegeben. Verhandlungen könne man deshalb ein weiteres Mal angehen. Die Mitglieder stimmten Untersuchungen zu. Einzige Gegenstimme kam von CSU-Politiker Peter Segeth, der die Idee einer Brücke an ebendieser Stelle bezweifelte: „Ein Mensch mit Rollator oder eine Frau mit Kinderwagen: Wie sollen die da drüber kommen?“ Gleichzeitig hatte sich ein Bürger in einem Schreiben an die Stadt um einen Schutzstreifen mit Aufstellfläche für Radler in der Münchener Straße stadteinwärts bemüht. Weil die Fahrbahn in diesem Bereich mitunter zu eng ist, entschieden sich die Ausschussmitglieder für eine Alternative: Demnach soll die Aufstellfläche bei der Zufahrt zum Sonax-Parkplatz vor der Unterführung stadtauswärts installiert werden. Auf diese Weise können Radler die Unterführung noch vor den Auto befahren. Dazu sei es allerdings nötig, die Ampelschaltung anzupassen, um Fahrradfahrern eine frühere Grünphase zu ermöglichen, erklärte ein anwesender Polizeibeamter. Heinz Schafferhans, der selbst viel und gerne Fahrrad fährt: „Als Radlfahrer passiert es mir oft beim Losfahren, dass ein Autofahrer versucht, mich hier zu überholen. Man braucht einfach ein paar Sekunden.“ Der SPD-Politiker bekräftigte diesen Beschluss. Nur Peter Segeth stimmte dagegen. Radler behindern den Verkehr am Donaukai in Neuburg nicht zusätzlich Auch Thema im Verkehrsausschuss war die Radwegbenutzungspflicht entlang des Donaukais. Sie soll zwischen dem Tunnel der Elisenbrücke bis zur Einmündung der Theodor-Lauber-Straße entfallen. Radler können also künftig auch auf der Straße fahren. Man wolle ihnen ein Angebot machen, sagte der OB. „Was spricht dagegen? Der Straßenverkehr wird dadurch nicht behindert.“ Auch Verkehrsreferent Bernhard Pfahler sprach sich dafür aus. „Es geht hauptsächlich um die Sonntage, wenn zum Beispiel viele Kinder mit Rollern auf dem Donaukai unterwegs sind. Wir eröffnen Radlern, die schneller fahren wollen, die Möglichkeit, auf die Straße auszuweichen.“ Das Gremium stimmte dem mehrheitlich zu.

