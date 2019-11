02.11.2019

David Bowie: Sein Leben als Musical

Premiere am 11. November im Altstadttheater

Im Altstadttheater Ingolstadt gibt es im November unter anderem diese Stücke zu sehen:

David Bowie-Fans dürfen sich freuen: Am Freitag, 22. November, feiert „ David Bowie: Not me“ Premiere. Die von Falco Blome inszenierte musikalische Hommage führt durch das schillernde, facettenreiche Leben der Popikone, der 2016 im Alter von 69 Jahren starb.

„Die Tür nebenan“ von Fabrice Roger-Lacan beleuchtet das Leben zweier verhasster Nachbarn, die sich online auf die Suche nach der Liebe machen. Karten gibt es noch für die Zusatztermine am 24. November um 18.30 Uhr sowie am 25. November und 2./3. Dezember, jeweils um 20.30 Uhr.

Wer es nicht so romantisch, aber nicht weniger komisch mag, ist am 10. November mit „Wo kommen die Löcher im Käse her“ bestens bedient. Ein unterhaltsamer Abend, gespickt mit den besten Texten von Kurt Tucholsky.

Bereits im September feierte „Effie Briest“ zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane Premiere, diesen Monat wird das Stück noch zweimal gezeigt, Karten gibt es allerdings nur noch für die Vorstellung am 21. November.

Weitere Informationen zu allen Vorstellungen gibt es im Internet unter www.altstadttheater.de. Karten für alle Veranstaltungen gibt es unter anderem direkt beim Altstadttheater. Per Mail an kontakt@altstadttheater.de können Karten reserviert und an der Abendkasse abgeholt werden. (nr)

