Dejan Terzic bietet komplexen Modern Jazz im Birdland

Das Dejan Terzic Quartett Axiom trat im Birdland Jazzclub in Neuburg auf. Warum der Besuch des Konzerts anstrengend, aber lohnend war.

Von Peter Abspacher

Diese Qualifizierung im Programm-Heft des Birdland Jazzclubs ist mutig. „Nie schwer verständlich, sondern nahbar“ sei die Musik von Dejan Terzic, der Bandleader, Schlagzeuger und Komponist der meisten Stücke seines Quartetts Axiom in einer Person ist. Sagen wir es so: Leicht eingängig und ohne Weiteres verständlich ist dieses Programm nicht gerade, die Annäherung erfordert intellektuelle Anstrengung beim Zuhörer, vieles klingt zunächst frappierend-verrückt und reichlich komplex.

Erst wenn man über diese Schwelle hinübergegangen ist, entsteht aus der Komplexität die Faszination dieser Musik. Eine Faszination, zu der alle vier Jazzer – neben Terzic der New Yorker Bassist Matt Penman, der Saxofonist Chris Speed aus Los Angeles und der Pianist Bojan Zulfikarpasic aus Paris – ein gerüttelt Maß beitragen. Terzic selbst präsentiert sich auf eine fein zurückgenommene, aber extrem wache Art an den Schlagwerkzeugen, der Bassist Penman mit einem mal fast spröden, fahlen Sound – und dann wieder mit dem noblen Klang eines Sängers in der Baritonlage.

Der Saxofonist bringt das Publikum in Neuburg zum Staunen

Auf dem Saxofon versetzt das Energiebündel Chris Speed das Publikum immer wieder ins Staunen, mit verrückten Ausbrüchen oder mit einem hingehauchten, hochemotionalen Ton, der sich bis in die Grenzregionen von Musik und Geräusch vorwagt. Der Extrovertierteste von allen ist der Mann am Bösendorfer-Flügel. Wenn Bojan Zulfikarpasic seine waghalsigen Ausflüge ins Reich der Improvisation startet, dann weiß niemand, wohin ihn seine Emotion trägt, er selbst wohl auch nicht.

Da wundert es kaum, dass dem Mann aus Paris am Ende der gewohnte Klang eines Konzertflügels nicht mehr ausreicht. Zulfikarpasic greift zum Fender Rhodes, einem elektronischen Tasteninstrument mit wildem, bizarr verzerrtem Klangbild. Dieses Teil aus dem Besitz des Birdland Clubs ist selten zu hören, zu dieser speziellen Jazz-Art aber passte es genau.

Die Band Axiom präsentierte viele neue Stücke im Birdland Jazzclub

Axiom musiziert noch nicht lange in dieser Formation, viele Stücke sind brandneu und eine längere Tournee steht erst an. Das Birdland erlebte also weitgehend eine Premiere, die viel von der Improvisation und der (erfolgreichen) Suche nach dem perfekten Zusammenklang lebte. Und mit einigen Kompositionen, die das Herz des Jazz-Liebhabers wirklich berühren. Die Nummer „Evidence“ ist ein schönes Beispiel, sie verpackt ihren melodischen Reiz in verzinkte rhythmische Effekte und wird von Eskapaden des Saxofons manchmal regelrecht fortgerissen.

Oder die wunderbar zarte Komposition „Silent Dance“, die Dejan Terzic seiner kleinen Tochter gewidmet hat. Sehr leise Klänge, mit einer lächelnden Leichtigkeit interpretiert, man könnte auch sagen: mit Liebe. Musikalisch dicht und mit einer Kreativität, die auf viele Möglichkeiten verweist, die in diesem kleinen Mädchen wie in jedem Menschen angelegt sind.

