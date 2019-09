vor 20 Min.

Dem Himmel so nah mit der Flugsportgruppe

Die Flugsportgruppe Neuburg begeistert nicht nur in den Ferien mit Mitflügen.

Von Manfred Dittenhofer

Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. So zumindest besingt es Liedermacher Reinhard Mey. Dass möglichst viele Kinder und Jugendliche die Erde von oben aus einem anderen Blickwinkel betrachten können, dafür sorgt jedes Jahr die Flugsportgruppe Neuburg im Rahmen des Ferienprogramms. Organisiert vom Kreisjugendring kamen heuer 50 Teilnehmer in den Genuss eines Mitflugs.

Den Kindern und Jugendlichen, teilweise begleitet von ihren Eltern, war die Begeisterung von ihren Gesichtern abzulesen, nachdem sie ihre Heimat von oben gesehen hatten. Ortschaften und Autos, die aus der Luft wie Spielzeuge aussehen, die Suche des Elternhauses und der Wege, auf denen sie normalerweise mit dem Fahrrad unterwegs sind. Wolfgang Hesche, Timo Elser und Renate Mäußl waren diesmal die Piloten, die die Fluggäste sicher in die Luft und wieder auf den Boden zurück brachten.

Flugsportgruppe Neuburg: Gastflüge sind nicht auf das Ferienprogramm beschränkt

Dabei sind Gastflüge nicht auf das Ferienprogramm beschränkt. In der Flugsaison von April bis Oktober sind Mitflüge im Segelflugzeug, Motorflugzeug oder Ultraleichtflugzeug jederzeit möglich. So mancher Teilnehmer überlegt gar, ob er mit einer Flugausbildung bei der Fluggruppe Neuburg beginnt. Denn dort wird nicht nur die Schulung zum Segelflugpiloten angeboten, sondern auch die Ausbildung zum Ultraleichtpiloten lässt sich in Neuburg durchführen. Geschult wird auf der hochmodernen Dynamic WT-9, einem sogenannten High-End-Ultraleichtflugzeug mit modernem Cockpit und extrem guten Flugleistungen.

Einen Mitflug verloste die AWO im Rahmen des 100-jährigen Bestehens ihrer sozialen Einrichtungen, gesponsert von der Flugsportgruppe Neuburg. Der siebenjährige Destiny, pilotiert von Uwe Kerner, durfte auch mal kurz an den Steuerknüppel greifen, um zu erleben, wie es sich anfühlt, ein Flugzeug zu steuern und etwas von der Freiheit über den Wolken zu erleben.

