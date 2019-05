31.05.2019

Dem „Unkraut Deifi“ auf den Fersen

Vor dem Volksradfahren in Burgheim gibt es am Vorabend schon großes Theater. Was sich der Radfahrerverein diesmal überlegt hat und wie das beim Publikum ankam

Von Jasmin Rossmann

„Ach wie gut, dass niemand weiß, wer ich bin und wie ich heiß!“ Mit verstohlenem Gelächter tanzt eine zwielichtige Gestalt durch Burgheim. Anstatt übler Absichten verrät das Männlein beim heimlichen Streuen von Blumensamen einen anderen Plan: „Im Markt ist alles grau, ich mach daraus ne Blumenschau. Ein Blümlein hier, ein Gräslein dort, bald blüht der ganze Ort.“

Die dunkle Gestalt, die an mehreren Orten der Marktgemeinde Wildblumen sät, zog sich als roter Faden durch die drei Akte des selbst geschriebenen Theaterstücks des Radfahrervereins Burgheim. Der Theaterabend fand am vergangenen Mittwoch bereits zum fünften Mal statt und stimmte erfolgreich auf das am nächsten Tag stattfindende Volksradfahren ein.

Wer hinter dem „Blumenspuk“ steckte, wurde erst am Ende verraten. Gut versteckt hinter Büschen observierten Gemeindearbeiter den „Gänsweiher“ um dem „Unkraut Deifi“ auf die Schliche zu kommen. Sie enttarnen den Übeltäter schließlich als niemand geringeren als Burgheims Bürgermeister Michael Böhm. Die Naturverbundenheit Böhms wird während des Stückes immer wieder thematisiert. Dieses Interesse sprang wohl auf die Bewohner Burgheims über – wenn auch zu spät – denn einige „Save the Bees“-Aktivisten kamen für die gleichnamige Unterschriftenaktion gleich drei Monate zu spät. Das Naherholungsgebiet am „Gänsweiher“ entpuppte sich darüber hinaus als neuer Arbeitsplatz zweier Lifeguards im Baywatch Outfit. Als neue Wasserwacht von Burgheim schützen sie nun vor Überschwemmung und planen ein Leitenbach-Rafting.

Eine Besonderheit dieses Jahr war die musikalische Performance der Theatergruppe. Als Dankeschön an die Burgheimer Feuerwehr, die Anfang des Jahres zum Schneeschaufeln in Traunstein im Einsatz war, studierte die Truppe zusammen mit Hobbysängerin Isabel Wernhard ein Lied ein. Die bekannte Hymne „Schifoan“ wurde dabei zu „Scheiffin“ umgedichtet. Auch der „Oben-ohne“-Einsatz des Bürgermeisters wurde melodisch aufgegriffen und sein rotes Cabriolet in der Melodie des „knallroten Gummiboots“ besungen. Während der Akte und Gesangseinlagen erschienen immer wieder die beiden Dorftratschen Annelies und Gudrun, die bei den Zuschauern mittlerweile gut bekannt sind.

Die aktuellen Themen im „Böhmischen Land“ wurden mit einem zwinkernden Auge aufgearbeitet. Dass dies so erfolgreich umgesetzt wurde, ist dem eingespielten Ensemble zu verdanken. Vor allem der aufopferungsvolle Einsatz des RVB-Vorstandes Markus Schmid sticht dabei heraus. Denn neben dem Theaterspielen kümmerte er sich auch um das Drehbuch, die Organisation und das Bühnenbild. Besonders freute sich die Theatertruppe, dass auch Carina Hackl wieder on Board war. Obwohl die Aufführung eng mit ihrem geplanten Entbindungstermin zusammenfiel, wollte die Gruppe an einen Ersatz nicht denken. „Wir haben dem Baby bei jeder Probe zugeredet, noch ein bisschen im Bauch zu bleiben“, erzählt sie schmunzelnd.

Mit über 350 Zuschauern war die Kellerwirt-Halle voll besetzt. Dank eines gut strukturierten Vorverkaufs konnte der Radfahrerverein seine Gäste bestmöglich bewirten und unterhalten. Eine erneute Auflage im nächsten Jahr ist daher so gut wie sicher.

