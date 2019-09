vor 59 Min.

Demenz ist eine öffentliche Angelegenheit

Im Landkreis sind etwa 1500 Menschen an Demenz erkrankt – Tendenz stark steigend. Nicht nur die Angehörigen sind davon betroffen, sondern jeder. Ein Film im Neuburger Kinopalast zeigt, was sonst nur im Verborgenen passiert

Von Claudia Stegmann

Demenz muss man aushalten. Als Betroffener, weil die meisten Formen dieser Krankheit unheilbar sind. Und als Angehöriger, weil der Umgang mit diesen Menschen eine Herausforderung ist. Demenz werden in Zukunft aber auch immer mehr Menschen aushalten müssen, die nicht unmittelbar davon betroffen sind. Denn die Zahl der Erkrankten wird steigen. Laut einer Prognose der Deutschen Alzheimer Gesellschaft könnte die Anzahl demenzkranker Menschen in Deutschland bis zum Jahr 2050 auf rund drei Millionen ansteigen. Damit hätte sich die Zahl der Erkrankten gegenüber dem Jahr 2010 mehr als verdoppelt.

Was bislang noch weitgehend nur im Privaten oder hinter den Mauern einer Pflegeeinrichtung passiert, wird deshalb immer mehr zu einer öffentlichen Angelegenheit. Wie geht eine Bäckereiverkäuferin mit einem Kunden um, der jeden Tag zehn Semmeln kauft – weil er das früher, als die Kinder noch klein waren, jeden Samstag so gemacht hat? Wie geht ein Bankangestellter mit einer Dame um, die mehrmals im Monat ihre Rente abheben möchte? Wie verhalten wir uns, wenn wir einem 80-jährigen Mann begegnen, der orientierungslos auf der Straße steht und nach Hause zu seiner Mutter möchte? Es sind Fragen wie diese, die sich die Gesellschaft angesichts der Prognosen stellen muss.

Eine erste öffentliche Annäherung an das Thema Demenz gibt es im Landkreis am Donnerstag, 19. September, im Kinopalast Neuburg. Dort wird im Rahmen der ersten Bayerischen Demenzwoche der Dokumentarfilm „Das innere Leuchten“ gezeigt. Der Film beobachtet an Demenz erkrankte Menschen in einer Pflegeeinrichtung – und zwar ohne jegliche Kommentierung. Stattdessen stehen die Momentaufnahmen im Fokus, die einen unverfälschten Eindruck in die Welt der Protagonisten gewähren. „Für mich fühlt es sich so an, als würden Menschen mit Demenz ihre Schutzschicht, die sich jeder von uns während seines Lebens mehr oder weniger antrainiert, verlieren und als würde ihr Charakter ungefiltert nach außen dringen“, beschreibt Filmemacher Stefan Sick seine Eindrücke. Deshalb habe er das Gefühl bekommen, ein Stück weit in die Seelen dieser Menschen blicken zu können und ihr „inneres Licht“ zu spüren.

Der Film wird in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und dem Pflegetisch des Landkreises gezeigt. Im Anschluss des Films stehen die Fachärzte für Neurologie und Psychotherapie, Dr. Alexander Sturm und Dr. Arnfin Bergmann, sowie die ehemalige Einrichtungsleiterin des im Film gezeigten Pflegeheims für ein offenes Gespräch mit den Besuchern bereit.

Mit dem Thema Demenz wird auch Christian Kutz vom Pflegestützpunkt in Neuburg immer wieder konfrontiert. Geschätzt 1500 Menschen aus dem Landkreis sind an Demenz erkrankt, weiß er. Tendenz auch hier steigend. Angesichts dieser Zahlen wird sich auch die öffentliche Hand etwas einfallen lassen müssen. Denn mit den bisherigen Pflegeangeboten – insbesondere im Bereich der Kurzzeit- und Tagespflege – wird der Landkreis diesen Bedarf nicht decken können.

Die Filmvorführung soll zunächst einmal aber den Blick für die Krankheit schärfen. Kinobetreiber Roland Harsch will damit nicht nur Angehörige oder unmittelbar Betroffene ansprechen. „Wer mit offenen Augen durch Neuburg läuft, sollte betroffen genug sein.“

Der Film wird insgesamt dreimal im Kinopalast gezeigt. Am Donnerstag, 19. September, ist der Eintritt frei. Für die Vorführung um 19 Uhr können telefonisch Plätze reserviert werden unter 08431/644642.

Themen Folgen