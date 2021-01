vor 20 Min.

Demo in Neuburg: Teilnehmer protestieren gegen FFP2-Pflicht

Am Dienstagabend versammelten sich rund zwei Dutzend Menschen in Neuburg zu einer Demo. Sie demonstrierten gegen die neuen Corona-Maßnahmen.

Am Dienstagabend versammeln sich rund zwei Dutzend Menschen in Neuburg für eine Demo. Sie demonstrieren gegen die neue FFP2-Maskenpflicht.

Aufgrund der am kommenden Montag startenden FFP2-Tragepflicht ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr kurzfristig eine Eilversammlung in Neuburg angemeldet worden. Die Polizei konnte laut eigenen Angaben 22 Teilnehmer feststellen, die ihren Unmut über die Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung kund taten.

Demo in Neuburg: Protest gegen FFP2-Pflicht

Die Abschlusskundgebung fand am Schrannenplatz statt, die Versammlung verlief nach Angaben der Polizei ohne jegliche Vorkommnisse. Die Teilnehmer hielten sich demnach an die geltenden Corona-Vorschriften.

Lesen Sie auch:

Themen folgen