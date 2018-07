vor 36 Min.

Den Tresor nicht mehr geknackt bekommen

Alarm verscheucht Diebe aus Erlebnisbad

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in das Gaimersheimer Erlebnisbad in der Martin-Ludwig-Straße eingebrochen. Laut Polizei hatten sich die Einbrecher kurz vor 2 Uhr zunächst über ein gekipptes Fenster Zutritt in den Putzraum des Gebäudes verschafft. Nachdem sie jedoch auf dem Weg zum Kassenraum an einer versperrten Zugangstüre scheiterten, verließen sie die Badeanstalt und versuchten es auf anderem Wege erneut. Das Ziel: der Tresor.

Fenster aufgehebelt

Sie hebelten den weiteren Angaben der Polizei zufolge dann ein Fenster auf und kamen so doch noch in den Kassenraum. Bevor es ihnen allerdings gelang, dort den Tresor zu öffnen, löste ein Bewegungsmelder Alarm aus. Die Polizei kam und die Täter flüchteten ohne Beute. Eine Fahndung blieb allerdings – obwohl ein Hubschrauber eingesetzt wurde – ohne Erfolg. Die Polizei sucht nach Zeugen. (nr)

Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Rufnummer 0841-9343-0 entgegen.

