vor 18 Min.

Den Weicheringern steht ein großes Fest bevor

Am 1. und 2. Juni feiert der Krieger- und Soldatenverein seine Gründung vor 100 Jahren. Wie sich der Verein nach einer Zwangspause etabliert und entwickelt hat.

Von Claudia Stegmann

Es war der 27. Juli 1919, als sich in der Gastwirtschaft König in Weichering 60 Männer versammelten, um über die Gründung des Krieger- und Soldatenvereins zu entscheiden. Der Erste Weltkrieg war gerade mal ein gutes halbes Jahr zu Ende, bei dem 27 Soldaten aus Weichering ihr Leben lassen mussten, und noch waren nicht alle Kriegsteilnehmer wieder nach Hause zurückgekommen. Der Friedensvertrag von Versailles war offiziell unterschrieben, und so war es für Bürgermeister Alois Fahrmeier und Pfarrer Anton Trey der richtige Zeitpunkt, über die Aufarbeitung eines Krieges zu sprechen, an dem sich 40 Staaten beteiligt hatten und bei dem annähernd 70 Millionen Menschen unter Waffen standen.

Diejenigen, die sich im Krieg kameradschaftlich und hilfsbereit unterstützt hatten, sollten sich auch in Friedenszeiten beiseite stehen. Und denjenigen, die im Krieg gefallen waren, sollten die überlebenden Kameraden ein Denkmal schaffen. Das war die Intention von Bürgermeister Alois Fahrmeier und Pfarrer Anton Trey, als sie die Idee eines Vereins den versammelten Männern an jedem Julitag erläuterten. Die Mehrheit der Anwesenden stimmte dem Ansinnen zu, und so wurde wenig später am 15. August 1919 der Krieger- und Veteranenverein Weichering offiziell aus der Taufe gehoben. 79 Gründungsmitglieder hält der Protokollant fest.

Der Krieger- und Veteranenverein Weichering wollte nicht dem Kyffhäuser-Bund beitreten

Dass der Verein 100 Jahre später noch immer bestehen würde, hätten die Gründungsväter wohl nicht gedacht. Am Wochenende, 1./2. Juni, wird der Geburtstag groß gefeiert – mit einem Bierzelt an der Kochheimer Straße, einem festlichen Gottesdienst und jeder Menge Gäste, die dem Verein ihre Aufwartung machen werden.

Ob der Verein in seinen jungen Jahren auch schon gefeiert hat, ist nicht überliefert. In der Chronik heißt es, dass es aus den Anfangsjahren bis auf die Gründungsprotokolle keine Niederschriften über die Tätigkeiten des Vereins gibt. Und die dauerten zunächst gerade mal 15 Jahre. Denn als die Nationalsozialisten das Land übernahmen, sollte der Verein dem Deutschen Reichskriegerbund Kyffhäuser beitreten. Doch das lehnten die Mitglieder ab und lösten den Verein zum 26. August 1934 auf. Nichtsdestotrotz bleiben manche Traditionen bestehen: So lässt es sich die Fahnenabordnung des (ehemaligen) Kriegervereins nicht nehmen, auch weiterhin zu Fronleichnam oder bei Beerdigungen den Kirchzug zu begleiten. Und auch der Böllerschütze ließ seine Kanone „bei passender Gelegenheit krachen“, ist in der Chronik nachzulesen.

Am Ende dauert es ganze 22 Jahre, ehe der Krieger- und Veteranenverein Weichering wieder zum Leben erweckt wird. Schon wieder war es ein Bürgermeister – dieses Mal Johann Steinherr –, der die Anregung dazu gab. Und schon wieder war es die Gastwirtschaft König, in der die Entscheidung fiel. Es war der 22. September 1956, als Hauptlehrer Franz Jaitner für eine Renaissance des Vereins warb. Er tat das offensichtlich mit den richtigen Worten, denn alle Anwesenden stimmten ihm zu, traten auch gleich dem Verein bei und wählten Jaitner zu ihrem Vorsitzenden.

1956 wurde der Krieger- und Soldatenverein Weichering wieder zum Leben erweckt

Seit diesem Zeitpunkt gibt es auch Aufzeichnungen über die Tätigkeiten des Vereins. So ist etwa hinterlassen, dass die Weicheringer 1957 insgesamt 1020 Mark für die Reparatur der Vereinsfahne spendeten, wofür Mitglieder von Haus zu Haus gegangen waren. 1967 bekam der Verein schließlich einen neuen Namen: Aus dem Krieger- und Veteranenverein wurde der Krieger- und Soldatenverein, damit die Berufs- und Zeitsoldaten sowie die Reservisten der Bundeswehr mit aufgenommen werden konnten. Das 50. Gründungsfest 1969 war nur in einem kleinen Rahmen gefeiert worden – vielleicht auch deshalb, weil der Verein zu diesem Zeitpunkt de facto erst seit 18 Jahren bestand.

Neben dem Gedenken an die Kriegsgefallenen wurde der Verein in den 1970er Jahren zunehmend gesellschaftlich aktiv. Er organisierte Schafkopfturniere, Vereinsausflüge und Faschingsbälle, die vor allem in den Anfangsjahren auf große Resonanz stießen und Geld in die Kasse spülten. Als das Interesse an den närrischen Veranstaltungen in den 1980er Jahren aber nachließ, überlegten sich die Vorstandsmitglieder eine Alternative und hoben das Grillfest aus der Taufe, das am 3. Juni 1989 seine Premiere in der Kartoffelscheune des Vize-Vorsitzenden Josef Rammelmeier hatte und zu der rund 100 Gäste kamen.

Das neue Kriegerdenkmal in Weichering wurde 1991 eingeweiht

Im selben Jahr begannen auch die Gespräche über ein neues Kriegerdenkmal. Die Vereinsmitglieder machten sich die Entscheidung nicht leicht: Sie schauten sich andere Ehrenmale an und diskutierten über verschiedene Vorschläge und Entwürfe. Am Ende machte das Rennen eine Planung des Schrobenhausener Bildhauers Karl-Heinz Torge. 60.000 Mark kostete das neue Denkmal, wovon 1700 Mark der Verein übernehmen konnte – den Grillfesten sei Dank. Die Einweihung im September 1991 wurde groß gefeiert.

Der Weicheringer Krieger- und Soldatenverein ist heute vielfältig aufgestellt. Seit vielen Jahren gibt es eine Schießsportgruppe, die auch an Wettkämpfen teilnimmt, sowie eine Reservistenabteilung, bei der die Mitglieder meist für einen Tag offiziell einberufen und wieder zu Soldaten werden. Das Schafkopfturnier ist seit 1971 feste Tradition, ebenso wie die Kriegsgräbersammlung. Auch am Ferienprogramm beteiligt sich der Verein seit vielen Jahren. Seine Hauptaufgabe ist und bleibt aber die Denkmalpflege und Totenehrung – und die Erinnerung daran, dass Europa vor etwas mehr als 70 Jahren in Trümmern lag und es ein Geschenk ist, dass wir heute in Frieden leben dürfen. Und das übrigens schon so lange, wie noch nie zuvor in der Geschichte Europas.

Themen Folgen