04.07.2019

Den eigenen Ahnen auf der Spur

Anhand von alten Familienfotos lassen sich die Ergebnisse der Ahnenforschung anschaulich und transparent darstellen: Das beispielhafte Bild zeigt die Familie Schwarzbauer aus Hohenried samt Braut und Bräutigam Albert Gschwendner (hintere Reihe 4. von rechts), Schlosser aus Pfaffenhofen, am Tag der Hochzeit am 3. Dezember 1913.

Heimatforscher diskutieren über Genealogie. Warum immer mehr Menschen ihren Stammbaum ausforschen

Beim Stammtisch der Familien- und Heimatforscher aus dem Schrobenhausener Land stellt Dr. Josef Weiß-Cemus, Journalist und promovierter Historiker aus München, kommenden Freitag, 5. Juli, in seinem Vortrag die grundsätzliche Frage: „Ahnenforschung – warum und wieso?“

Was ist so interessant daran, was fasziniert immer mehr Menschen an der Jagd, etwas über ihre Vorfahren herauszufinden? Schon längst ist Genealogie, der wissenschaftliche Fachbegriff für das Suchen und Aufschreiben von verwandtschaftlichen Beziehungen, fast ein Volkssport geworden, der nicht mehr nur ältere Jahrgänge in seinen Bann zieht.

Dr. Weiß-Cemus geht dieser Frage nach. Eine Reflexion mit aktuellen Fotos und Bildern, warum jeder gerne einen möglichst weit zurückreichenden Stammbaum „(er)finden“ möchte und ob dieses Forschen und Finden heutzutage nicht auch einen modernen Aspekt hat – in einer Zeit, die das Suchen nach den eigenen Vorfahren, ein Abtauchen in die Vergangenheit zusätzlich bedenkenswert, anregend und spannend macht.

Der Dachverband der genealogischen und heraldischen Vereinigungen in Deutschland (DAGV) hat derzeit 71 Mitgliedsvereine, der rund 22.000 Einzelmitglieder repräsentiert. Im September findet der Verbandstag in Gotha (Thüringen) statt. Einer dieser Vereine ist der Bayerische Landesverein für Familienkunde (BLF), der mittlerweile allein über 1300 Mitglieder zählt. Beim Lampertshofener Stammtisch wiederum sind nunmehr über 50 BLF-Mitglieder in der akribisch geführten Mitgliederliste verzeichnet. Das Forschertreffen verspricht dieses Mal also keine Leseübungen in der deutschen Schrift oder Hilfe zur Entschlüsselung lateinischer Begriffe und schwieriger Textstellen in Briefprotokollen, sondern etwas grundsätzlicher, tiefschürfend, aber auch unterhaltsam und kurzweilig, was dem Vereinszweck des Stammtischs auch nicht zuwider laufen dürfte. Nach dem Referat wird dem geneigten Zuhörer ausreichend Gelegenheit zum Austausch und zum Gespräch geboten.

Jeder Interessierte ist zum Vortrag am 5. Juli um 19.30 Uhr ins Gasthaus Felbermaier in Lampertshofen eingeladen. Das Forschertreffen selbst beginnt bereits um 18 Uhr. Wie bislang besteht die Möglichkeit, mitgebrachte Sterbebilder einscannen zu lassen. (npi)

