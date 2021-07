Denkendorf

Kindergarten-Einbrecher macht es sich in der Kuschelecke gemütlich

Ein Betrunkener ist in den Container des Waldkindergartens in Denkendorf eingebrochen und hat es sich dort in der Kuschelecke bequem gemacht.

Erst hat ein Einbrecher die Eingangstür eines Containers am Waldkindergarten in Denkendorf eingeschlagen, dann hat es sich der Betrunkene in der Kuschelecke gemütlich gemacht. Und einen ordentlichen Schaden hat der Mann auch hinterlassen.

Am Sonntagabend hat ein Spaziergänger Einbruchspuren am Container des Waldkindergarten in Denkendorf bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Im Container entdeckten die Polizeibeamten einen schlafenden, stark alkoholisierten Mann. Der Einbrecher hatte zunächst die Tür des Kindergartens eingeschlagen Den Spuren zufolge hatte der 45-Jährige zunächst eine Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen und kletterte dann in den Container. Dort hat er es sich laut Polizei "in der Kuschelecke bequem" gemacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt. (nr)

