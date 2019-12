06.12.2019

Der Advent im Altstadttheater

David Bowie, Edgar Allen Poe und André Hartmann

Im Dezember gibt es im Altstadttheater in Ingolstadt folgendes Programm zu sehen: Nach der Premiere im November ist die neueste Produktion „ David Bowie: Not me“ noch am 13., 19. und 30. Dezember zu sehen. Die von Falco Blome inszenierte musikalische Hommage konzentriert sich ganz auf die Songs der schillernden Pop-Ikone, dargestellt von Maria Helgath und musikalisch begleitet von Alex Czinke und Michael Gumpinger.

Wer es komisch mag, ist am 27. und 28. Dezember mit den beiden letzten Vorstellungen von „Oh Edgar, mein Edgar“ (Regie: Leni Brem-Keil) gut bedient. Ein Abend, gespickt mit Texten von Edgar Allan Poe, gespielt von Margret Gilgenreiner und Manuela Brugger. Am 12. Dezember gibt es wieder einmal einen Termin von Falco Blomes Dauerbrenner „Hinterkaifeck“ mit Maria Helgath und Adelheid Bräu.

Doch auch Gastspiele kommen im Dezember nicht zu kurz. Am 6., 7. und 8. Dezember sind „Die Extremfrohlocker“ zu Gast – bestehend aus der Comedy-Band Zahnfleisch GmbH, dem Impro-Theater g’scheiterhaufen, dem Che Guevara der Ingolstädter Literaturszene Jens Rohrer und erstmals mit Melanie Arzenheimer, Poetin aus Eichstätt. Der Klavierkabarettist und Stimmenimitator André Hartmann tritt am 20. Dezember im Altstadttheater auf.

Weitere Informationen zu allen Vorstellungen gibt es unter www.altstadttheater.de oder auf www.facebook.com/altstadttheater, www.instagram.com/altstadttheater und www.twitter.com/altstadttheater. (nr)

Karten für alle Veranstaltungen können unter kontakt@altstadttheater.de reserviert und an der Abendkasse abgeholt werden.

