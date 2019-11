26.11.2019

Der Advent startet mit dem Weihnachtsbasar

Auf dem Weihnachtsbasar, der am ersten Adventswochenende in der Neuburger Klinik stattfindet, gibt es allerlei Weihnachtliches.

Bereits zum elften Mal findet der Basar des Freundeskreises in der Klinik in Neuburg statt. Was geboten ist

Der Freundeskreis veranstaltet zugunsten der Klinik Sankt Elisabeth einen Weihnachtsbasar mit kunsthandwerklichem Schwerpunkt. Am kommenden Samstag füllt sich wieder die Eingangshalle der Klinik mit den Geschenkideen für das Weihnachtsfest.

„Viele unserer Aussteller sind schon lange dabei. So vergeht die Zeit der Planungen und Vorbereitungen bis zum ersten Advent wie im Flug“, erklärt Roswitha Hass, die als stellvertretende Vorsitzende gemeinsam mit ihrem Vorstandskollegen Sebastian Mahr seit den Sommermonaten am Programm und der Präsentation des Weihnachtsbasars feilt.

Hass ist dankbar, über die Jahre einen festen Stamm an Mitwirkenden an ihrer Seite zu haben, die Handarbeiten und Selbstgemachtes anbieten. Viele der im Eingangsbereich der Klinik anwesenden Aussteller kennt sie über die Jahre persönlich.

Eine feste Größe beim Weihnachtsbasar ist das kunsthandwerkliche Angebot. Weihnachtliche Vorfreude und ein kreatives Repertoire zeichnen die vielen handgemachten Weihnachtsartikel aus: Neben Adventskränzen, Gestecken, Gesticktem, Holzschnitzereien, Bastelartikeln, Likören, Strickwaren, Grußkarten und anderen Handarbeiten, Marmelade-Kreationen und selbst gebackenen Plätzchen sind es auch die Klosterarbeiten, die den Weihnachtsbasar an der Klinik Sankt Elisabeth prägen. Isentrud Eigen stellt übers Jahr rund 500 bis 600 Sterne in Handarbeit her. Dazu gibt es selbst verzierte Kerzen von Generaloberin Schwester Maria Goretti. „Es gibt viele Stammkunden, die über die Jahre gerne kommen, um ihre Weihnachtsdekoration nach und nach zu erweitern. Darüber freuen wir uns ebenso sehr wie über die jungen Mütter und stolzen Großeltern, die unsere kleinsten Besucher begleiten“, sagt Hass.

Am Samstag, 30. November, umrahmt der Chor von Sinning die Eröffnung des Weihnachtsbasars um 14 Uhr. Bis um 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr steht Kunsthandwerk im Mittelpunkt des Geschehens.

Über 530 Mitglieder des Freundeskreises bekennen sich zwischenzeitlich zur Klinik. Der Vorstand des Freundeskreises rund um den Vorsitzenden Werner Hommel hat seit der Gründung im Jahr 2006 das Ziel, Verbindungen zwischen Klinik, Orden, Wirtschaft, Kommunalpolitikern und den Bürgern der Stadt auszubauen. Wie in den Vorjahren kommen alle Einnahmen des Basars den Einrichtungen der Klinik Sankt Elisabeth zugute. (nr)

Zur Weihnachtslesung mit der Kulturpreisträgerin Waltraud Götz lädt der Freundeskreis am Dienstag, 17. Dezember, um 19 Uhr in den Lichthof der Klinik Sankt Elisabeth ein.

