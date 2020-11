vor 50 Min.

Der Aufbau der St. Peter-Krippe in Neuburg beginnt

Plus Der Rohbau der neuen Krippe für die Stadtpfarrkirche St. Peter in Neuburg steht, die Einzelteile sind fertig. Nun muss alles seinen richtigen Platz auf der Grundplatte finden. Warum die Vorarbeit des Hintergrundmalers in dieser Phase so wichtig ist

Von Manfred Rinke

Über ein halbes Jahrhundert hat die alte Weihnachtskrippe in St. Peter zur Adventszeit die Stadtpfarrkirche geschmückt. Nun hat sie ausgedient. Der Neuburger Krippenbaumeister Peter Stowasser hat in den vergangenen neun Monaten eine neue Krippe gebaut. Wie er dabei vorging und auf welche Probleme er dabei stieß, erzählen wir in einer kleinen Serie. Im dritten Teil geht es um den Aufbau der Krippe auf die Grundplatte.

Es ist Anfang Mai. Der Rohbau der Krippe ist fertig. Jetzt werden die Gebäudeteile verputzt, verziert und mit Pulverfarben bemalt. Die Vorarbeiten für den Aufbau auf die insgesamt 2,90 Meter breite, dreiteilige Grundplatte sind abgeschlossen. Bevor die beteiligten Akteure loslegen, gilt es aber noch, wichtige Schritte zu besprechen.

Schreinermeister Bernhard Fortner baute schon als kleiner Bub die alte Krippe in St. Peter in Neuburg auf

Mit Schreinermeister Bernhard Fortner traf sich Krippenbaumeister Peter Stowasser, um über die Unterkonstruktion für die Weihnachtskrippe vor dem Josefsaltar in der Stadtpfarrkirche St. Peter zu reden. Fortner, der, seit er Bub war, die alte Weihnachtskrippe Jahr für Jahr mit Mesner Hermann Bögler aufgebaut hat, war einer derjenigen, die Stowasser zum Bau der neuen Krippe bewegen konnten. Der Unterbau sollte nicht zu massiv sein, um die Elemente leichter lagern und wieder aufbauen zu können. Er sollte aber gleichzeitig stabil genug für die Krippe mit Grundplatte sein. Außerdem soll die Krippe als Schutz eine Glasplatte erhalten sowie links und rechts eine zusätzliche Beleuchtung. Außerdem wird der Schreiner ein Podest bauen, damit auch Kinder sich das Krippengeschehen anschauen können.

Die alten Wurzeln wurden grundiert und farblich gefasst. Dann werden die Wurzeln vom Neuburger Krippenbaumeister Peter Stowasser zum felsigen Gelände zusammengebaut. Bild: Manfred Rinke

Danach erfolgte die Absprache mit Bernhard Peltri, der Peter Stowasser beim Aufbau helfen sollte, und Hintergrundmaler Walter Grach zu Terminen und zur Gestaltung des Aufbaus. Der routinierte Maler hatte dabei zunächst die Aufgabe, Stowassers Vorstellungen über das Aussehen der Krippe in ein grobes Hintergrundbild umzusetzen. Drei, vier Wochen brauchte Grach dazu in seinem Atelier in Innsbruck. Zu sehen waren dann eine teils schon felsige Landschaft, eine Stadt links im Hintergrund, die Fortführung der Farbgebung der Weihnachtskrippe und der farblich weiche Übergang zum Josefsaltarbild am späteren Standort in der Kirche.

Das Bild berücksichtigte bereits den Aufbau auf die dreigeteilte Grundplatte: den Standort des Krippenbergs, die Landschaftsgestaltung, die Lage der Stadt und den Verlauf der Stadtmauer. Damit wurde sichergestellt, dass es beim Auf- und Abbau keine Komplikationen gibt. Dann legten die befreundeten Krippenbaumeister Stowasser und Peltri los.

Die Geburtshöhle der neuen Krippe für die St. Peter-Kirche in Neuburg nimmt eine zentrale Position ein

Der Aufbau erfolgte auf vier Ebenen. Die Geburtshöhle nimmt dabei eine zentrale, erhobene Stelle ein. „Ich wollte, dass die Geburt Christi nicht in einer finsteren Höhle stattfindet. Jetzt ist sie offen, hell und von vorne und hinten zu erreichen und man kann das Schauspiel sehen“, erklärt Stowasser. In die Zwischenebenen wurde die Beleuchtung eingebaut, damit war die Verkabelung nicht mehr sichtbar. Sichergestellt ist, dass spätere Reparaturen jederzeit möglich sind. Die Beleuchtung wurde noch mit Fackeln ergänzt, die in Gassen und Torbögen für Licht sorgen. Die gesamte Beleuchtung besteht aus LED und wird auf 12-Volt-Basis betrieben.

Die Höhle, die zu Fels gewordenen Wurzeln, Hügel und Berge, die zwei Täler, Bachlauf und Stadt: Als dies alles stand, baute der 67-Jährige noch eine Steinmauer rundherum. „Die soll sich im einmal fertiggestellten Hintergrundbild – wie manch anderes auch – fortsetzen“, erzählt der gebürtige Oberpfälzer. Zum Abschluss wurden alle Ebenen noch einmal sauber verputzt, nachgebessert und alles gereinigt.

Die neue Weihnachtskrippe für die St.-Peter-Kirche in Neuburg ist (fast) fertig

Es ist Mitte Juni und die neue Weihnachtskrippe ist (fast) fertig. Jetzt fehlen nur noch die Botanik, die Begrünung, einige Reparaturen an Figuren und – das endgültige Hintergrundbild.

In diesem Teil geht es um das Hintergrundbild, die Botanik und Begrünung und um kleinere Detailarbeiten für die neue St. Peter-Krippe.

