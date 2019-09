vor 57 Min.

Der Film ist preisgekrönt

„Systemsprenger“: Familienberatung verlost Kinokarten

Den preisgekrönten Film „Systemsprenger“ zeigen die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen gemeinsam mit dem Kinopalast Neuburg. Zu sehen ist er vom 6. bis 8. Oktober. Tickets gibt es ab Montag, 23. September, im Kinopalast.

Die Regisseurin Nora Fingscheidt wurde für ihr sorgfältig recherchiertes Drehbuch unter anderem mit dem Thomas-Strittmatter-Drehbuchpreis 2017 gewürdigt. „Systemsprenger“ lief im Wettbewerb der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin und wurde dort mit dem Silbernen Bären/Alfred-Bauer-Preis ausgezeichnet.

Für die Filmvorführung am Sonntag, 6. Oktober, um 11 Uhr verlost die Beratungsstelle fünf Gratiskarten. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, soll eine E-Mail (Stichwort: „Systemsprenger“) an familienberatung@lra-nd-sob.de schicken. Bitte Namen und eine Telefonnummer angeben, unter der man tagsüber erreichbar ist. Einsendeschluss ist Mittwoch, 25. September. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (nr)

Infos und Trailer gibt es unter www.systemsprenger-film.de