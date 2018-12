15.12.2018

Der Gang vors Schülergericht

Die Idee, Schülergremien über jugendliche Straftäter entscheiden zu lassen, stammt aus den USA. Dort gibt es die sogenannten „teen courts“ bereits seit mehr als 20 Jahren. In Deutschland müssen jugendliche Richter zunächst Schulungen an zwei Wochenenden durchlaufen, bevor sie im Gremium erzieherische Maßnahmen verhängen dürfen.

Seit 15 Jahren verhängen Ingolstädter Schüler erzieherische Maßnahmen über Gleichaltrige. Das Projekt „Fallschirm“ hat neben anderen das bayerische Jugendstrafrecht revolutioniert. Wer davon profitiert

Von Elisa-Madeleine Glöckner

Ein Junge, etwa im Teenageralter, wird von einer Mädchengruppe schikaniert. Immer und immer wieder hänseln sie ihn. Bis die Situation eskaliert. „Er hat sich gewehrt – nicht verbal, sondern körperlich“, erzählt Olesya Klima. Die 17-Jährige ist Richterin. Keine normale, versteht sich. Stattdessen verhängt sie mit zwei weiteren Schülern erzieherische Maßnahmen über jugendliche Straftäter.

Das Pilotprojekt trägt den Namen „Fallschirm“ und hat das Jugendstrafrecht in Ingolstadt 2003 revolutioniert. Seither, also seit 15 Jahren, können Staatsanwälte Fälle minderschwerer Kriminalität an Schüler abgeben. Vor allem handelt es sich hierbei um Delikte, die Ersttäter begangen haben – darunter Diebstahl, Fahren ohne Führerschein, selten auch Körperverletzung. „Wir bewegen uns im Bagatellbereich“, merkt Christine Metzger an. Die Diplom-Sozialpädagogin betreut die Gremien für den Verein Jugendhilfe Region 10. Die Beschuldigten bekämen bei „Fallschirm“ die Chance, mit Gleichaltrigen über ihre Taten zu sprechen. „Sie begegnen einander auf Augenhöhe, so können sie sich noch einmal mit ihrem Verhalten auseinandersetzen“, sagt Metzger. Andernfalls müssten die Täter vielleicht vor den Richter treten. „Und das hat eine ganz andere Qualität.“

Das Schülergericht ist inspiriert von amerikanischen „teen courts“. Gremien wie diese gibt es mittlerweile in ganz Deutschland, in Bayern unter anderem in Ansbach, Memmingen, Augsburg, Passau und Neu-Ulm. Das erste in Deutschland wurde vor 17 Jahren in Aschaffenburg gegründet. In Ingolstadt übernehmen die Schülerrichter etwa 75 Fälle im Jahr. Die Jugendlichen kommen vom Gymnasium, der Wirtschaftsschule, den Realschulen. Seit Kurzem zählt auch die Fachoberschule Ingolstadt dazu. Olesya Klima besucht die zwölfte Klasse des Reuchlin-Gymnasiums. Sie stieß vor zwei Jahren auf den Verein Jugendhilfe Region 10, nachdem sie ein Lehrer auf das Projekt angesprochen hatte. „An zwei Wochenenden wurde ich ausgebildet und bekam dann schon erste Fälle“, erinnert sich die Jugendliche. Seitdem übernimmt sie – wie es Schule und Freizeit erlauben – mal zwei Fälle, mal weniger im Monat an.

Die Beschuldigten sind zwischen 14 und 18 Jahre alt – ebenso sind es die Schülerrichter. Sie bilden zu dritt ein Gremium. „Wenn ein Fall zu uns kommt, führen wir zuerst ein Vorgespräch mit der Person und informieren sie über den Ablauf“, erklärt Olesya Klima. Hier würden dem Beschuldigten auch Fotos der Schülerrichter vorgelegt. „So passiert es nicht, dass wir – Gremium und Beschuldigter – einander kennen.“ Etwas später findet der Termin statt, an dem sich der vermeintliche Täter erklären muss. Auf Basis dessen handelt das Gremium die Maßnahme aus.

Juristische Kompetenzen hat das Schülergremium keine. Es kann weder Urteile verkünden noch Strafen vollstrecken. „Die Maßnahmen betreffen zum Beispiel Aufsätze, in denen die Beschuldigten ihr Verhalten reflektieren und sich den Tatablauf noch einmal bewusst machen“, sagt Projektleiterin Christine Metzger. Manchmal sind die Gremien auch kreativer. „Dann müssen die Beschuldigten eventuell im Altenheim ein Konzert geben – sollten sie ein Instrument spielen.“ Ein weiterer musste ein Gedicht lernen und aufsagen, ein dritter ein Vogelhäuschen bauen. Die Höchststrafe, wenn man so will, sind Sozialstunden. „Maximal sind das 20“, fügt die Sozialpädagogin aus Ingolstadt hinzu.

Olesya und das übrige Gremium ließen zumindest im Fall des malträtierten Jungen Milde walten. „Wir haben ihn nicht hart bestraft“, sagt die 17-Jährige. „Der Junge war fast wehrlos und hat seine Tat sehr bereut.“ Wesentlich schärfer verurteilte die Gymnasiastin eine andere Tat – ein Diebstahlsdelikt. „Damals hatte ein junger Mann seinem Kollegen 50 Euro aus dem Geldbeutel geklaut“, erinnert sie sich. „Das war kein typischer Ladendiebstahl, bei dem es um eine Flasche Energy oder eine Wimperntusche ging.“ Noch immer scheint die Schülerin empört. Die Konsequenz für die „hinterhältige“ Aktion: Sozialstunden plus Aufsatz.

Die Reaktionen auf die Maßnahmen des Schülergremiums fallen unterschiedlich aus. Manche Teenager, sagt Olesya, seien schüchtern. „Sie schämen sich, über ihre Tat zu sprechen.“ Andere reagierten desinteressiert, kooperierten nicht. Einige wiederum sprächen offen über das, was sie getan haben. „Das Projekt ist eine Möglichkeit für Jugendliche, nicht über den herkömmlichen Weg bestraft zu werden“, betont die 17-Jährige. Trotzdem hat sie in seltenen Momenten das Gefühl, von den mutmaßlichen Tätern angelogen zu werden. Das sei natürlich nicht überprüfbar, sagt sie. „Aber ein Gefühl sagt mir, dass mein Gegenüber in zwei bis drei Fällen nicht ehrlich zu mir war.“ Dabei müsse sie ohnehin über alles schweigen.

An ihrer Aufgabe schätzt die Jugendliche vor allem die Menschlichkeit: „Es ist besonders, anderen auf dieser Ebene zu begegnen.“ In wenigen Monaten muss sie diese Karriere allerdings aufgeben – Olesya Klima macht dann ihr Abitur. Danach ist sie keine Schülerin mehr, kann demnach nicht Teil des Gremiums sein. Bereits vor einigen Jahren hat die 17-Jährige ein Praktikum am Landgericht absolviert. „Ich finde das Gebiet sehr interessant. Aber ich tendiere nicht dazu, Anwältin zu werden.“ Das ist fast eine Ausnahme, wie die Bilanz des Vereins Jugendhilfe Region 10 nahelegt. „Viele Juristen sind daraus hervorgegangen“, bekräftigt Projektleiterin Christine Metzger. Allerdings nie in den Staatsdienst. „Nur eine. Der Rest sind Anwälte.“

Themen Folgen