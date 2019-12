18:03 Uhr

Der Haushalt für Neuburg-Schrobenhausen bricht Rekorde

2020 steigt das Volumen auf 133 Millionen Euro. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt viel Geld für Schulenneubauten und Straßensanierungen aus.

Von Norbert Eibel

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen geht finanziell ins kalkulierte Risiko. Der Kreishaushalt 2020 ist ein monumentales Zahlenwerk, sowohl Investitionen wie Kreditaufnahme erreichen Rekordniveau. Landrat Peter von der Grün nennt das 133-Millionen-Euro-Budget „zukunftsfähig, ausgewogen und transparent. Es ist ein solides Investitionsprogramm mit klaren Schwerpunkten“. Nach kurzer Aussprache empfahl der Kreisausschuss den Entwurf einstimmig dem Kreistag, dem er nächsten Donnerstag zum Absegnen vorgelegt wird.

Die Kreisumlage, mit der prozentual festgelegt wird, wie viel ihrer Steuereinnahmen die Kommunen an den Landkreis weiterreichen müssen, bleibt stabil bei 50,5 Prozent. Das sei im Sinne aller Fraktionen, meinte der Landkreischef. „Wir wollen keine große Diskussion haben, keiner möchte den Haushalt zum Wahlkampfthema machen.“ Viel Geld wandert in den Neubau der Paul-Winter-Realschule in Neuburg, mehr als die Hälfte des Volumens des Vermögenshaushaltes (18 Millionen Euro) fließt dorthin. 90 Prozent der Gewerke auf der Baustelle am Kreuter Weg sind inzwischen vergeben. „Wir sind auf der Zielgeraden, die Baumaßnahmen 2020 sind witterungsunabhängig“, zeigte sich der Landrat zuversichtlich, dass der Einzugstermin September 2021 zu halten sei. Mit drei Millionen Euro schlägt das Schülerübernachtungsheim an der Neuburger Berufsschule in der Monheimer Straße zu Buche. Und für Kreisstraßen- und Brückensanierungen sind nächstes Jahr 4,2 Millionen eingeplant.

Gestiegen sind alle Posten im Kreishaushalt

Gestiegen sind alle Posten im Haushalt. Der Verwaltungshaushalt, mit dem der Landkreis seine Pflichtaufgaben bestreitet, wächst gegenüber heuer um 3,3 Prozent auf 97,6 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt schnellt der Ansatz im Vergleich zum laufenden Kalenderjahr um satte 60 Prozent auf 35,12 Millionen in die Höhe. Ursache ist der schon erwähnte Realschulneubau in Neuburg-West. Finanziert werden die ehrgeizigen Pläne einerseits mit geliehenem Geld, innerhalb des nächsten Jahres wird der Schuldenstand um 18,3 Millionen auf 36,2 Millionen Euro schnellen. Allerdings wird auch getilgt, dafür sind 4,1 Millionen (plus 11,9 Prozent) eingestellt. Zudem hat der Landkreis immer mehr Geld, weil die boomende Konjunktur den Gemeinden mehr in die Kassen spült. 2020 wird die Umlagekraft erneut zulegen – und zwar um 7,6 Millionen Euro oder 6,99 Prozent. 2019 stand ein Umlagenpunkt für 1,16 Millionen Euro, 2009 waren es nur 700.000 Euro.

Es gibt auch Kritik am Kreishaushalt

Kritik für den von Kämmerer Norbert Hornauer vorgestellten Haushaltsentwurf gab es von Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der im Sinne eines „fairen Ausgleichs zwischen Landkreis und Gemeinden“ eine Senkung der Umlage auf 50,0 Prozent forderte. „Das wäre ein Zeichen, geben sie sich einen Ruck“, sagte er an die Adresse von Peter von der Grün. Zustimmung signalisierte dagegen Fraktionsvorsitzender Werner Widuckel für die SPD. „Wir investieren massiv in die Zukunft der Kommunen. Was mir Sorgen macht ist die Tatsache, dass wir die Pflichtaufgaben irgendwann nicht mehr stemmen können. Wir haben im Landkreis ein strukturelles Problem mit unserer Umlagekraft, da müssen wir uns nicht über einen Hebesatz von einem halben Prozentpunkt streiten.“ CSU-Kollege Alfred Lengler hakte ein und beklagte, dass es im Landkreis keine Flächen für größere Industrieansiedlungen gebe. „Da müssten wir an einem Strang ziehen.“ Und Thomas Hümbs (FW) verwies darauf, „wir sollten uns vor Augen führen, was noch an Ausgaben auf uns zukommt.“ Der Landkreis wird nämlich diesen Weg in den nächsten Jahren weiter beschreiten müssen. Mit der Sanierung der Gymnasien in Schrobenhausen und in Neuburg stehen weitere Mammutinvestitionen in der Bildungslandschaft ins Haus. Die Planungen stecken noch in den Kinderschuhen, doch es stehen achtstellige Millionenbeträge im Raum.

