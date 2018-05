vor 35 Min.

Der Herrgott in neuem Glanz

Pfarrer Thomas Brom segnete das restaurierte Feldkreuz in Schönesberg, um das sich Franz Etsberger (rechts) in aufwendiger Arbeit gekümmert hatte.

Franz Etsberger aus Schönesberg restauriert ein Feldkreuz

Am Pfingstmontag versammelte sich die Schönesberger Pfarrgemeinde nicht wie üblich in der Pfarrkirche, sondern einen Kilometer südwestlich an einer Gabelung des Lohwegs. Neben der Feier des Pfingstfestes stand die feierliche Einweihung des wundervoll restaurierten Feldkreuzes auf dem Programm. Bei herrlichem Wetter und einer angenehmen frischen Brise Wind feierte Pfarrer Thomas Brom mit den zahlreich erschienenen Gläubigen einen feierlichen Festgottesdienst, der musikalisch von der Ehekirchner Blaskapelle umrahmt wurde.

In Zeiten der öffentlichen Diskussion über das Kreuz als Zeichen des christlichen Glaubens und der bayerischen Tradition hatte der Schönesberger Franz Etsberger ohne großes Aufheben die private Initiative ergriffen. Das Feldkreuz war über viele Jahre hinweg stark verwittert. Mit Zustimmung der Kirchenverwaltung hatte Etsberger in aufwendiger Kleinarbeit und unter Einbeziehung von Handwerkern sowie eines Kirchenmalers die Restaurierung übernommen. Gleichzeitig erhielt das Feldkreuz an seinem neuen Standort einen würdevollen Rahmen.

Der Platz wurde mit einem kunstvollen Steinmosaik und einer Bank zum Verweilen gestaltet. Dabei setzte Etsberger sein Talent ein, das er bereits bei der Neugestaltung des Kriegerdenkmals anlässlich der Renovierung der Schönesberger Pfarrkirche unter Beweis gestellt hatte.

Pfarrer Brom segnete das restaurierte Kreuz und bedankte sich am Ende des Festgottesdienstes herzlichst für das vorbildliche Engagement. Er bat Etsberger darum, den Anwesenden etwas über die Renovierung zu erzählen. Der Corpus Christi wurde von einem Kirchenmaler gereinigt, das Material wetterfest veredelt und anschließend neu bemalt. Das Kreuz wurde in Zusammenarbeit mit Handwerkern vor Ort komplett neu erstellt. (nr)