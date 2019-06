vor 29 Min.

Der Hitze in Neuburg getrotzt für Wasser im Kongo

130 Schüler nahmen am Spendenlauf an der Berufsschule teil und liefen bei fast tropischer Hitze für eine Wasserleitung im Kongo. Gestartet wurde an allen vier Seiten des abgesteckten Kurses. In einer Startgruppe mit dabei Schulleiter Fritz Füßl, Pfarrer Serge Senzedi und Organisator Andreas Miehling (vorne v. l.)

Afrikanisches Wetter herrschte bei einer Wohltätigkeitsaktion der Berufsschule. Dabei zählte jede Runde, für die Sponsoren einen Betrag ausgelobt hatten.

Von Manfred Dittenhofer

Passender hätte das Wetter für diesen Spendenlauf gar nicht sein können. Die Sonne strahlte vom wolkenlosen, blauen Himmel, als rund 130 Schüler der Berufsschule Neuburg ihre Laufschuhe gegen Zirkel und Bleistift eintauschten. Für gute zwei Stunden spulten sie Runde um Runde ab auf der Sportwiese hinter dem Schulgebäude. Und jede Runde bringt Geld für ein Projekt in Afrika. In das Dorf Kizela im Kongo soll eine Wasserleitung gebaut werden. Bisher müssen die Bewohner ihr Wasser in Behältern von einer drei Kilometer entfernten Wasserstelle ins Dorf tragen. Kanister um Kanister ein langer Fußmarsch. Um dieses Projekt mitzufinanzieren, schwitzten die Schüler der Neuburger Berufsschule gerne.

Ob diese Runde wohl doppelt zählte. Wir hoffen es für den Läufer. Bild: Manfred Dittenhofer

So lief die Wohltätigkeitsaktion der Berufsschule Neuburg ab

Einzelne Teilnehmer, aber auch ganze Klassen hatten sich im Vorfeld des Spendenlaufs Sponsoren gesucht, die pro Runde einen selbst gewählten Betrag spenden werden. Mit im Boot sind auch viele Firmen, bei denen die Berufsschüler ihre Ausbildung absolvieren. Bildung schafft Perspektiven, resümierte Schulleiter Fritz Füßl und betonte, wie wichtig dieses soziale Engagement nicht nur für die Bevölkerung des kongolesischen Dorfes sei, sondern eben auch für die Berufsschüler. Und mit ihrer Spendenbereitschaft würden die Betriebe signalisieren, dass sich ihre Azubis für benachteiligte Menschen einsetzten, so Füßl weiter.

Und auch die Betriebe wissen die soziale Ader ihrer Azubis zu schätzen. Aus diesem Grund unterstützen Ausbildungsbetriebe der Region auch diesmal wieder das Schulprojekt von Pfarrer Serge Senzedi aus der Pfarrei St. Nikolaus im Oberhausener Ortsteil Sinning. Vor allem zum Ende des auf zwei Stunden und 10 Minuten angesetzten Laufes standen den Aktiven die Schweißperlen auf der Stirn. Es gab keine Sollrundenzahlen. Jeder Teilnehmer lief, so gut er konnte. Und gehen statt laufen oder die eine oder andere Pause waren natürlich auch erlaubt. Das Mitmachen und jede einzelne Runde zählten. So brachten die Berufsschüler, Männer wie Frauen, in diesem Jahr insgesamt 2935 Runden zu 250 Metern bis zum Ende des Laufs zusammen. Wie viel Geld das dann sein wird, muss noch berechnet werden. Die Spendenübergabe an Pfarrer Senzedi findet dann am 1. Juli statt.

So viel Geld hat die Berufsschule Neuburg bislang eingenommen

Die Berufsschule beteiligte sich heuer bereits zum vierten Mal mit einem Spendenlauf an den Projekten des Sinninger Pfarrers. In den vergangenen drei Jahren kamen so Spendengelder in Höhe von knapp 14.000 Euro zusammen. Aber es ist nicht nur das Sammeln von Geld für Afrika. Die Schüler befassen sich intensiv mit der Thematik. Bereits ab Februar hatten sie sich mit dem Projekt auseinandergesetzt, nachdem Pfarrer Serge Senzedi es ihnen vorgestellt hatte. Anschließend warben die Schüler bei ihren Ausbildungsbetrieben um das Sponsoring ihrer Laufrunden.

Pfarrer Serge Senzedi hatte 2012 ein Schulprojekt im Kongo ins Leben gerufen. Zwei gemauerte Schulgebäude und ein Verwaltungsgebäude konnten bereits fertiggestellt werden. Als Nächstes steht der Bau der Wasserleitung an, für das der Sinninger Pfarrer das erlaufene Geld hernehmen wird. Passend zu dem Motto des Laufs „Wasser für Kizela“ boten die Hauswirtschaftsschüler als Erfrischung Wasser pur oder mit Zitronenmelisse und Zitronen verfeinert an, wie Cheforganisator Andreas Miehling berichtete. Der Berufsschullehrer wurde von Lehrern und 30 Schülern unterstützt, die unter anderem die gelaufenen Runden festhielten.

Themen Folgen