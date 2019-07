vor 43 Min.

Der Jazzfrühschoppen ist genau am richtigen Ort

Warum sich die SPD für ihre Sommerveranstaltung mit dem Bootshaus den idealen Veranstaltungsort ausgesucht hat.

Von Alexandra Maier

Der traditionelle Jazzfrühschoppen ist ein fixer Termin im Veranstaltungskalender der Neuburger SPD. Bereits zum vierten Mal fand die Veranstaltung am Sonntag im „Bootshaus“ am Ruderclub statt.

Heinz Schafferhans, Ortsvorsitzender der SPD Neuburg, begrüßte knapp die zahlreichen anwesenden Gäste – darunter auch einige bekannte Gesichter der SPD wie die stellvertretende Landrätin Sabine Schneider, den Stadt- und Kreisrat Horst Winter sowie das SPD-Urgestein Horst Gutjahr.

Beim Jazzfrühschoppen der SPD hat Politik nichts zu suchen

„Es ist kein Tag für politische Reden“, versprach Heinz Schafferhans und fasste sich kurz. Er warf aber einen sorgenvollen Blick in den Himmel. „Wir hoffen, dass es nicht zu regnen anfängt.“ Mit ihm bangte auch Markus Haninger, Frontmann der Combo „JazzArt“. Die fünf Musiker begleiteten den Frühschoppen der SPD musikalisch. „Regen bitte erst ab 13 Uhr“, witzelte Haninger. Die Sorge ums Wetter sollte sich als unbegründet erweisen. Zwischendurch kam sogar die Sonne raus über dem Bootshaus.

Jahrelang hatte die SPD ihren Frühschoppen auf dem Schrannenplatz veranstaltet. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Die Kulisse im Bootshaus dagegen ist wirklich stimmig: luftig leichter Jazz in Flussnähe. Das kommt beim Publikum an. Nur vereinzelt fanden sich noch freie Stühle. Wer zu spät kam, musste mit einem Platz als Zaungast vorliebnehmen.

Musiker zeigen beim Jazzfrühschoppen in Neuburg ihr Können

Aber auch das Stehen hat sich gelohnt. Die Formation „JazzArt“ bot, wie es der Name suggeriert, ein breites Repertoire an Jazzmusik. Frontmann Markus Hanninger zeigte dabei sein Können nicht nur an Klarinette und Saxofon, sondern auch stimmlich am Mikrofon.

„JazzArt“ wurde 1995 gegründet: Gerhard Kiffe am Schlagzeug, Reinhard Lecheler am Bass und Werner Lecheler am Piano sind von Anfang an mit dabei. Gemeinsam mit Markus Haninger und Christoph Hoffmann am Xylofon absolvieren die Musiker als „JazzArt“ nur wenige Auftritte im Jahr. Dafür ist es umso mehr eine Freude ihnen zu zuhören. Ein Besucher wünschte sich gar eine Tanzfläche, um „etwas zu schwofen“. Ein rundum gelungener Auftritt, der wohl auch Petrus begeistert hat. Immerhin schickte er mit knapp einstündiger Verspätung nur ein kurzes Regenintermezzo.

