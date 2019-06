vor 11 Min.

Der Jugendverein Unterstall hat seine Heimat im Keller

Seit 20 Jahren gibt es die Katholische Landjugendbewegung in Unterstall. Zum runden Geburtstag kommen am Samstag frühere und aktuelle Mitglieder zusammen. Sie erzählen von großem Zusammenhalt

Von Christof Paulus

Älter ist er geworden, und doch zugleich jünger: Vor mittlerweile 20 Jahren haben die Unterstaller ihre Ortsgruppe der Katholischen Landjugendbewegung gegründet. Edeltraut Bauer war damals im Pfarrgemeinderat für die Jugendlichen in der Pfarrgemeinde zuständig – und organisierte Treffen und Ausflüge. 1999 war es für sie dann an der Zeit: Sie und ihre Mitstreiter gründeten die Ortsgruppe in Unterstall. Lange Zeit trafen sich die Jugendlichen in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr, nach drei Jahren Einsatz für ein Vereinsheim konnte sie mit der Ortsgruppe in einen eigegen Raum ziehen: Seither treffen die Mitglieder sich im Keller der alten Grundschule in Unterstall.

Für Bauer wurde das damalige Datum zu einem Einschnitt: Am Anfang noch seien die meisten Mitglieder zwischen neun und 15 Jahren alt gewesen, doch in der Ortsgruppe seien die Mitglieder gemeinsam mit dem Verein älter geworden. So haben sie mit der Zeit mehr Verantwortung übernehmen wollen, erzählt Bauer. Für die heute 62-Jährige sei das das Signal gewesen: Sie übergab die Verantwortung in die Hände der Jugendlichen.

KLJB Unterstall feiert ihr Jubiläum

Einer von den jungen Menschen, die sich nun schon seit Jahren für die Ortsgruppe engagieren, ist Marco Benzinger. Seit einem Jahr ist der 23-Jährige erster Vorsitzender des Vereins. Die Bedeutung des eigenen Raums in der alten Schule habe sich seitdem allerdings kaum verändert, sagt er. „Für viele von uns ist er wie eine zweite Heimat.“ Benzinger wundert das nicht, denn im Verein helfe einer dem anderen. Mitmachen kann jeder, der wolle – nicht bloß Katholiken: Benzinger ist selbst evangelisch. Er kam über seine Geschwister dazu, die große Lust auf die Gemeinschaft gemacht hätten. „Für uns Unterstaller ist es selbstverständlich, dazu zu gehören“, sagt er. Die Ortsgruppe engagiere sich im Ort bei verschiedenen Gelegenheiten, verkaufe Getränke beim Maifest. Bauer erzählt davon, wie die Jugendlichen einmal den Weg zur Kirche an Fronleichnam bemahlten. Deshalb behauptet Benzinger stolz: „Jeder sagt nur Positives über die Unterstaller Jugend.“

Am Samstag feiert die Ortsgruppe ihr Jubiläum. Um 18 Uhr beginnt der Gottesdient, danach geht es im Festzelt an der alten Schule in Unterstall weiter.

