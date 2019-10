Der König der Gabelstapler kommt aus Rohrbach

Plus Erwin Brummer aus Rohrbach stapelt nicht nur hoch, sondern auch schnell. Deshalb ist er jetzt Deutscher Meister. Kommendes Jahr geht es um den WM-Titel

Sieben Mal war Erwin Brummer schon hier, hatte sich qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft. Aber so weit gekommen war er noch nie: Nur noch zwei Kontrahenten sind übrig geblieben, die Meisterschale ist gerade mal fünf Minuten entfernt. Und das ist keine kleine Schale. Nein, für den besten deutschen Gabelstaplerfahrer muss es etwas Handfestes sein. Nach einem ganzen Tag, den die besten deutschen Staplerfahrer in Aschaffenburg um den Titel kämpfen, ist die ganz schön schwer zu heben. Doch das hält Erwin Brummer nicht ab: Er will sie haben.

51 Jahre ist er alt, kommt aus Gambach, einem Ortsteil von Rohrbach im Landkreis Pfaffenhofen. Wenn er auf einem Gabelstapler sitzt, ist das für ihn kein Hobby, sondern da ist er Profi: In Reichertshofen arbeitet er im Logistikzentrum des Händlers Richter & Frenzel, verrichtet dort zwar viel Büroarbeit, aber fährt auch häufig Gabelstapler. „Die tägliche Arbeit ist sozusagen mein Training“, sagt er.

Gemeinde Rohrbach: Aus dem Ortsteil Gambach kommt der beste Gabelstapler-Fahrer Deutschland

Nur manchmal versucht er sich an den Tricks, wie sie bei der Deutschen Meisterschaft gefragt sind – etwa dann, wenn gerade ein Reporter zu Gast ist, der sein Können sehen will. Brummer braucht dazu das Spielzeug seiner Kinder. „Die sind für das Spielzeug eh schon zu alt“, sagt er und lacht. Mit einem Magneten hat er einen Miniaturstapler auf seiner Gabel befestigt, auf einem Podest eine beladene Palette und etwa eine Fußlänge davon entfernt einen Lastwagen aufgestellt – auch diese im Miniaturformat. Aus seinem Führerhäuschen kann er weder Stapler, noch Palette oder Lastwagen so wirklich erkennen, und doch will er jetzt die Palette mit dem kleinen Stapler auf den Lastwagen heben. (s. Bild) Er bleibt hängen, die Fracht purzelt von der Palette hinunter. „Wenn jemand zuschaut, klappt es nicht immer“, sagt Brummer.

Der Gabelstapler von Erwin Brummer. Bild: Christof Paulus

Es ist unübersehbar: Im Wettkampf braucht es auch ein wenig Glück. Der Stapler-Cup, wie die Meisterschaft heißt, findet in Aschaffenburg statt, denn dort sitzt einer der größten Hersteller von Gabelstaplern. Sein Gefährt steuert Brummer mit Joystick, Lenkrad, Pedalen – und ganz viel Gefühl in Händen und Füßen. Sieben Aufgaben muss der Sieger schaffen, zweite Chancen gibt es nicht, ständig scheiden Teilnehmer aus. Da der Wettkampf im Freien stattfindet, kann das Wetter jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen. Und üben kann man das, was dort gefordert wird, eigentlich auch nicht. Als „kreative Spielereien“, bezeichnet Brummer die Aufgaben, die die Teilnehmer auf Zeit zu meistern haben, mit Palettenstapeln hat das wenig zu tun.

Erwin Brummer war erfolgreich beim Stapler-Cup

Viele Videos davon finden sich auf Youtube, so auch das Stapler-Cup-Finale, mit Erwin Brummer in der Hauptrolle: Sechs Schaumstoffelemente und ein Podest sind vor ihm aufgebaut, die Konkurrenten beide links von ihm. Die Fahrer sollen mit dem Schaumstoff einen Turm auf das Podest stapeln, wer zuerst fertig ist, ist Deutscher Meister. Der Countdown startet, bei Null legen die Fahrer los. Zehn Sekunden braucht Brummer für das erste Element, zehn für das zweite. Nach 50 Sekunden erreicht er Element Nummer drei, im Hintergrund begleitet Musik aus dem Film „Transformers“ das Finale. Während Brummer wenige Sekunden schneller ist als seine Gegner, wird die Aufgabe anspruchsvoller. Er stapelt das vierte, das fünfte Element. Als sei der Turm nicht eh schon wacklig genug, haben die Veranstalter dort Kegel drauf gesetzt, um das Gebilde noch instabiler zu machen. Brummer lässt sich nicht beirren, nimmt das sechste Element auf und stellt den Turm auf dem Podest ab. Fast vier Minuten sind da schon vorbei, kein Wunder, dass er „Geschicklichkeit und Geduld“ für die zwei wichtigsten Talente eines guten Fahrers hält.

Beide Gegner sind ihm dicht auf den Fersen, Brummer muss nur noch die Gabel aus dem Turm ziehen und auf dem Boden ablegen. Stück für Stück bewegt er sein Gefährt nach hinten. Das obere Ende des Turms wackelt einmal kräftig, aber: Alles geht gut. Brummer ist als Erster fertig, ein Fotograf rennt auf ihn zu. Brummer reißt die Arme hoch – er ist Deutscher Meister.

Erwin Brummer bei der Siegerehrung im Stapler-Cup. Bild: Klaus Voit/ StaplerCup

Der beste deutsche Gabelstapler-Fahrer ist ganz bescheiden

Zurück in Reichertshofen, auf dem Gelände von Richter & Frenzel. Gerade erklärt Erwin Brummer, wie sein Stapler funktioniert, als einer seiner Kollegen bemerkt, dass er Besuch hat. „Ich bin Deutscher Meister geworden, im Staplerfahren“, erklärt er seinem Kollegen. Der wusste davon noch nichts, Brummer hat seinen Erfolg nicht an die große Glocke gehängt. Dass von seinen Kollegen jemand seine Erfolge verpasst, könnte im kommenden Jahr vielleicht unwahrscheinlicher werden: Denn als Deutscher Meister darf Brummer wieder nach Aschaffenburg zum Stapler-Cup. Und dort kämpft er dann nicht mehr nur um den nationalen Titel – sondern gegen Konkurrenten aus 19 Ländern gleich auch um die Weltmeisterschaft.