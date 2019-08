vor 36 Min.

Der Kongregationssaal wird zum Opernhaus

Am 25. August erklingt die Oper „Alfredo il grande“ in Neuburg. Was die Besucher erwartet und welche besondere Künstlerin vertreten ist.

Hochkarätig besetzte Opernaufführung im Kongregationssaal: Am letzten Sonntag im August werden wieder viele Johann-Simon-Mayr-Fans aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland – wie eine Delegation der Donizetti-Gesellschaft – nach Neuburg an die Donau pilgern: Franz Hauk hat mit seinem Team in intensiver musikwissenschaftlicher Arbeit die handschriftlich erhaltene Oper „Alfredo il grande“ von Johann Simon Mayr rekonstruiert und die Instrumentalstimmen zeitgemäß aufführbar in das heutige Notenbild umgesetzt.

Am Sonntag, 25. August, erklingt um 19 Uhr bei der konzertanten Aufführung die Oper „Alfredo il grande“ von Johann Simon Mayr im Kongregationssaal in Neuburg. Erstmalig in Neuburg ist Marie-Luise Dreßen bei einer Mayr-Oper mit dabei. Sie wurde von der Zeitschrift Opernwelt als beste Nachwuchskünstlerin nominiert.

Wurde als beste Nachwuchskünstlerin nominiert und kommt bald nach Neuburg: Marie-Luise Dreßen. Bild: Tanja Dorendorf

Auch viele weitere international bekannte Vokalsolisten sind mit dabei wie zum Beispiel der Tenor Markus Schäfer oder der Echopreisträger Daniel Ochoa. Das Orchester Concerto de Bassus mit ihrem Konzertmeister Dmitry Lepekhov musiziert auf authentischen Instrumenten. Der Simon-Mayr-Chor wird unterstützt von Mitgliedern des Männerchors der Bayerischen Staatsoper München. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Franz Hauk.

Oper in Neuburg: Darum geht es in „Alfredo il grande“

Alfredo il grande ist eine große Oper, die im zeitlichen Umfeld von Mayrs Medea entstanden ist. So erklang sie erstmalig vor genau 200 Jahren, also im Zenit von Mayrs Opernschaffen, zum Karneval 1819 am Teatro Sociale in Bergamo. Weitere Aufführungen folgten im Herbst 1820 am Teatro alla Scala in Mailand, besser bekannt als der „Mailänder Scala“, und im Sommer 1822 am Teatro Grande in Brescia.

Die Allgemeine Musikzeitung in Leipzig schrieb 1820: „Kapellmeister Mayr, der schon an die 80 Opern, aber niemals eine für seinen Aufenthaltsort komponiert hat, verschafft seinen Mitbürgern diesen ganzen Carneval hindurch mit seiner neuen Oper: Alfredo il grande, einen wahren Genuss.“

Die Oper spielt in England im neunten Jahrhundert. Alfred vom Stamm der Sachsen besteigt 872 den Königsthron. Alfred gilt als weiser Monarch und fördert Wissenschaft und Kunst. Doch plötzlich fallen dänische Truppen unter Führung von Gutrum auf der Insel ein und verwüsten das Land. Alfred, von seinen ängstlichen Anhängern verlassen, flieht in die Berge. Als harfespielender Barde Elfrido zieht er unerkannt umher und erkundet die Stellungen der dänischen Besatzer. Kann Alfredo neue Verbündete sammeln und die Herrschaft über England zurückgewinnen?

Oper in Neuburg: Hier sind Tickets erhältlich

Mayrs sinnliche Musiksprache verspricht mit dem hochkarätigen Vokal- und Instrumentalensemble unter der Leitung von Hauk einen spannenden Opernabend im inspirierenden Ambiente des großartigen barocken Saales hoch über der Donau.

Eintrittskarten, die zwischen 22 und 28 Euro kosten, sind an der Abendkasse ab 18 Uhr erhältlich. Bereits vorab sind Karten mit festen Sitzplätzen zuzüglich Vorverkaufsgebühr unter www.mayr-sommer.de oder bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (Konzerttitel: „Alfredo il grande“) wie der Tourist-Information am Hauptbahnhof Ingolstadt oder dem Ticket-Service im Westpark erhältlich. (nr)

Weitere Informationen finden Sie unter www.mayr-sommer.de

